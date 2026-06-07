В Севастополе сбили два беспилотника ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы.
- ПВО сбила два БПЛА в районе Балаклавы и Парка Победы.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, сбиты два БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбиты два БПЛА в районе Балаклавы и Парка Победы", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
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