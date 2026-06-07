Молдавия планирует привлечь бизнес к производству дронов, заявила Санду

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Молдавии Майя Санду потребовала от правительства срочно изменить законодательство, чтобы разрешить государственно-частные партнерства и иностранные инвестиции в производство беспилотников и антидроновых систем.

КИШИНЕВ, 7 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду потребовала от правительства срочно изменить законодательство, чтобы разрешить государственно-частные партнерства и иностранные инвестиции в производство беспилотников и антидроновых систем, соответствующее заявление прозвучало в интервью молдавскому видеоблогеру Николаю Кику.

"Я попросила правительство подготовить изменение законодательства. С одной стороны, государство должно производить эти дроны и антидроны, но с другой - мы должны позволить участвовать и частному сектору", - заявила Санду

По словам молдавского президента, у государства сейчас нет необходимых новых технологий и специалистов, в то время как иностранные инвесторы обладают нужным потенциалом. Однако действующий закон запрещает подобное партнерство между государством и частным капиталом в сфере производства вооружений.

"Нам необходимо иметь эти дроны, которые будут бороться с дронами-перехватчиками, с теми беспилотниками, которые все чаще проникают на территорию нашей страны и создают реальную опасность. Я видела это на примере инцидента в Галаце", - сказала глава республики.

На вопрос блогера о возможном сотрудничестве с Киевом в этой сфере Санду ответила утвердительно.

"Да, конечно, мы постараемся получить у них технологии... Но чтобы работать с этими технологиями, нужно сначала создать здесь команду хотя бы с минимальной экспертизой", - добавила она.