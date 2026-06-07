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Молдавия планирует привлечь бизнес к производству дронов, заявила Санду - РИА Новости, 07.06.2026
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19:21 07.06.2026
Молдавия планирует привлечь бизнес к производству дронов, заявила Санду

Санду: Молдавия планирует привлечь бизнес и государство к производству дронов

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Молдавии Майя Санду потребовала от правительства срочно изменить законодательство, чтобы разрешить государственно-частные партнерства и иностранные инвестиции в производство беспилотников и антидроновых систем.
КИШИНЕВ, 7 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду потребовала от правительства срочно изменить законодательство, чтобы разрешить государственно-частные партнерства и иностранные инвестиции в производство беспилотников и антидроновых систем, соответствующее заявление прозвучало в интервью молдавскому видеоблогеру Николаю Кику.
"Я попросила правительство подготовить изменение законодательства. С одной стороны, государство должно производить эти дроны и антидроны, но с другой - мы должны позволить участвовать и частному сектору", - заявила Санду .
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По словам молдавского президента, у государства сейчас нет необходимых новых технологий и специалистов, в то время как иностранные инвесторы обладают нужным потенциалом. Однако действующий закон запрещает подобное партнерство между государством и частным капиталом в сфере производства вооружений.
"Нам необходимо иметь эти дроны, которые будут бороться с дронами-перехватчиками, с теми беспилотниками, которые все чаще проникают на территорию нашей страны и создают реальную опасность. Я видела это на примере инцидента в Галаце", - сказала глава республики.
На вопрос блогера о возможном сотрудничестве с Киевом в этой сфере Санду ответила утвердительно.
"Да, конечно, мы постараемся получить у них технологии... Но чтобы работать с этими технологиями, нужно сначала создать здесь команду хотя бы с минимальной экспертизой", - добавила она.
В конце мая пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что из-за инцидента было решено объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство РФ в этом городе. Президент России Владимир Путин предположил, что при инциденте в Румынии, скорее всего, речь идет о ситуации с украинским дроном, сбившимся с курса из-за действия РЭБ или несовершенства технических данных.
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