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"В ближайшие недели". Слова Путина о ситуации в зоне СВО шокировали Запад - РИА Новости, 07.06.2026
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21:04 07.06.2026 (обновлено: 21:30 07.06.2026)
"В ближайшие недели". Слова Путина о ситуации в зоне СВО шокировали Запад

Меркурис: Запад больше не может отрицать провалы ВСУ на фронте

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Западе больше не могут отрицать провалы ВСУ в зоне СВО, такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
  • Так он отреагировал на заявление Владимира Путина, сделанное во время встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ в четверг, о том, что главной проблемой ВСУ, приводящей к потере территорий, стала катастрофическая нехватка личного состава.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На Западе больше не могут отрицать провалы ВСУ в зоне СВО, такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
Так он отреагировал на заявление Владимира Путина, сделанное во время встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ в четверг, о том, что главной проблемой ВСУ, приводящей к потере территорий, стала катастрофическая нехватка личного состава.
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"Я согласен с этой оценкой. Полагаю, что в ближайшие недели Запад больше не сможет этого отрицать. Сейчас политики там находятся в состоянии отрицания, и я подозреваю, что эти настроения сохраняются и на самом высоком правительственном уровне", — заявил Меркурис.
Аналитик отметил, что эта тенденция сохраняется из-за того, что подобное мнение поддерживают в том числе премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, которые стали "близкими друзьями" Владимира Зеленского. При этом, по мнению Меркуриса, эти политики скоро потеряют власть из-за приближающихся выборов.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
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