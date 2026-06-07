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На Западе выступили со срочным призывом в отношении России

UnHerd: Европу ждут проблемы, если не договориться с Россией по Украине

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен считает, что если Европа продолжит настаивать на давлении на Россию, конфликт может стать бесконечным.
  • Он отмечает, что продолжение конфликта станет непреодолимым барьером на пути восстановления экономики Украины и усилит милитаризацию Европы.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Старый Свет ждут проблемы, если он не начнет договариваться с Россией по Украине, пишет профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен в статье на платформе UnHerd.

"Если Европа продолжит настаивать (на давлении на Россию — Прим. Ред.), конфликт грозит стать действительно бесконечным. Впрочем, возможно, такой поворот событий Киев и европейские столицы вполне устроит, учитывая участившиеся среди западных официальных лиц речи о том, что Украина якобы "переломила" ситуацию на поле боя.", — говорится в публикации.
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При этом автор подчеркивает, что такой анализ глубоко ошибочен.

В статье отмечается, что для Украины это станет непреодолимым барьером на пути восстановления экономики. Европе же сулит усиление милитаризации, которая оттянет на военные нужды еще больше средств и внимания, столь необходимых для решения неотложных внутренних проблем, добавляет Ливен.

Во благо континента европейские лидеры должны работать над мирным урегулированием, а не откладывать его в долгий ящик, указывается в статье.

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил на этой неделе, что если европейцы хотят переговоров с Россией, они знают, куда обратиться.
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