На Западе выступили со срочным призывом в отношении России

При этом автор подчеркивает, что такой анализ глубоко ошибочен.



В статье отмечается, что для Украины это станет непреодолимым барьером на пути восстановления экономики. Европе же сулит усиление милитаризации, которая оттянет на военные нужды еще больше средств и внимания, столь необходимых для решения неотложных внутренних проблем, добавляет Ливен.



Во благо континента европейские лидеры должны работать над мирным урегулированием, а не откладывать его в долгий ящик, указывается в статье.



Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил на этой неделе, что если европейцы хотят переговоров с Россией, они знают, куда обратиться.