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Россия кардинально изменилась со времен СССР, заявила евродепутат - РИА Новости, 07.06.2026
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07:42 07.06.2026
Россия кардинально изменилась со времен СССР, заявила евродепутат

Депутат Шошоакэ: Россия кардинально отличается от СССР

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПМЭФ
ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ПМЭФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ заявила, что современная Российская Федерация кардинально отличается от Советского Союза.
  • По мнению Дианы Шошоакэ, Россия имеет современную инфраструктуру, развитую экономику и общество, ориентированное на будущее.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Современная Российская Федерация кардинально отличается от Советского Союза, став развитым и современным государством, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ.
"Россия сильно изменилась со времен СССР. То, что мы видим сейчас - это современная инфраструктура, развитая экономика и общество, которое смотрит в будущее, а не живет прошлым", -отметила политик.
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