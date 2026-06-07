Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ заявила, что современная Российская Федерация кардинально отличается от Советского Союза.
- По мнению Дианы Шошоакэ, Россия имеет современную инфраструктуру, развитую экономику и общество, ориентированное на будущее.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Современная Российская Федерация кардинально отличается от Советского Союза, став развитым и современным государством, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ.
"Россия сильно изменилась со времен СССР. То, что мы видим сейчас - это современная инфраструктура, развитая экономика и общество, которое смотрит в будущее, а не живет прошлым", -отметила политик.
Евродепутат подчеркнула, что западным политикам пора перестать оценивать Москву через призму устаревших исторических стереотипов эпохи холодной войны.
ПМЭФ проходил с 3 по 6 июня, РИА Новости выступило его генеральным информационным партнером.