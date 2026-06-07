Россия кардинально изменилась со времен СССР, заявила евродепутат

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Современная Российская Федерация кардинально отличается от Советского Союза, став развитым и современным государством, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ.