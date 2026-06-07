В России расширяется перечень лиц, которые подлежат геномной регистрации

Краткий пересказ от РИА ИИ С 7 июня в России расширяется перечень лиц, которые подлежат обязательной государственной геномной регистрации.

В перечень включены отдельные военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, федеральные государственные гражданские служащие и другие категории лиц.

Геномная информация, полученная при регистрации, хранится до достижения лицами возраста 100 лет или до установления их личности в случае гибели (смерти).

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Перечень лиц, которые подлежат обязательной государственной геномной регистрации, расширяется с 7 июня в России, сообщается в федеральном законе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.

"Внести в Федеральный закон от 3 декабря 2008 года N 242-ФЗ "О государственной геномной регистрации в Российской Федерации" следующие изменения… дополнить пунктами 6-10 следующего содержания", - говорится в документе.

Так, в перечень включены: отдельные военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ (граждане, призванные на военную службу по мобилизации), войсках нацгвардии; граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС РФ (войска нацгвардии), в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании ВС РФ (войск нацгвардии) за пределами территории России; отдельные лица, проходящие службу в войсках нацгвардии (граждане, направленные на службу по мобилизации) и имеющие специальные звания полиции; сотрудники органов внутренних дел, направляемые для участия в контртеррористических операциях, специальных и иных определенных президентом РФ операциях и выполнения задач в области территориальной обороны в условиях вооруженного конфликта, за исключением сотрудников подразделений МВД РФ и подразделений территориальных органов МВД РФ, перечень которых устанавливается МВД; отдельные федеральные государственные гражданские служащие и работники органов, объединений, соединений, воинских частей и организаций ВС РФ, войск нацгвардии.

Также в документе добавляется, что обязательную геномную регистрацию проводят органы, объединения, соединения, воинские части и организации Вооруженных Сил РФ, войск нацгвардии и органами внутренних дел совместно с подразделениями органов внутренних дел, к компетенции которых относится данная деятельность.

"Геномная информация, полученная при проведении государственной геномной регистрации лиц, указанных в пунктах 6 - 10 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, хранится до достижения ими возраста 100 лет, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 16 настоящего Федерального закона, а в случае их гибели (смерти) - до установления личности таких лиц, в том числе при необходимости с использованием геномной информации", - отмечается в документе федерального закона.