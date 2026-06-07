В Якутии возбудили дело после гибели ребенка

УЛАН-УДЭ, 7 июн – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Якутии по факту гибели трехлетнего мальчика на реке, сообщает СУ СК России по Республике Саха (Якутия).
Шестого июня в селе Арылах в Республике Саха пропал трехлетний ребенок, который находился во дворе с родителями, но ушел, оставшись без присмотра. В ночь на воскресенье местные жители нашли тело мальчика ниже по течению реки, которая находилась рядом с его домом.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности" по факту гибели трехлетнего ребенка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ведомство назначило необходимые экспертизы и проводит другие следственные мероприятия.
В Свердловской области в реке нашли тело ребенка
18 мая, 08:46