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В Якутии возбудили дело после гибели ребенка - РИА Новости, 07.06.2026
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10:50 07.06.2026
В Якутии возбудили дело после гибели ребенка

В Якутии возбудили дело после гибели трёхлетнего мальчика, чьё тело нашли в реке

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 7 июн – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Якутии по факту гибели трехлетнего мальчика на реке, сообщает СУ СК России по Республике Саха (Якутия).
Шестого июня в селе Арылах в Республике Саха пропал трехлетний ребенок, который находился во дворе с родителями, но ушел, оставшись без присмотра. В ночь на воскресенье местные жители нашли тело мальчика ниже по течению реки, которая находилась рядом с его домом.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности" по факту гибели трехлетнего ребенка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ведомство назначило необходимые экспертизы и проводит другие следственные мероприятия.
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ПроисшествияРоссияРеспублика Саха (Якутия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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