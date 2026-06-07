В Якутии нашли тело пропавшего ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В якутском селе Арылах накануне пропал трехлетний ребенок.
- Тело ребенка нашли местные жители ниже по течению реки, рядом с которой находится его дом.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Тело трехлетнего ребенка, пропавшего в Якутии, нашли местные жители ниже по течению реки, рядом с которой находится его дом, сообщила служба спасения региона.
Шестого июня в селе Арылах в Республике Саха пропал трехлетний ребенок, который находился во дворе с родителями, но ушел, оставшись без присмотра.
"Шестого июня в 23.20 поступило сообщение, что тело ребенка найдено в четырех километрах ниже по течению, в 25 метрах от берега", - говорится в сообщении службы в канале на платформе "Макс".
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