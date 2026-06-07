Рейтинг@Mail.ru
В Якутии нашли тело пропавшего ребенка - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:12 07.06.2026
В Якутии нашли тело пропавшего ребенка

Тело пропавшего в якутском селе трёхлетнего ребенка нашли в реке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС
Нашивка сотрудника МЧС - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В якутском селе Арылах накануне пропал трехлетний ребенок.
  • Тело ребенка нашли местные жители ниже по течению реки, рядом с которой находится его дом.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Тело трехлетнего ребенка, пропавшего в Якутии, нашли местные жители ниже по течению реки, рядом с которой находится его дом, сообщила служба спасения региона.
Шестого июня в селе Арылах в Республике Саха пропал трехлетний ребенок, который находился во дворе с родителями, но ушел, оставшись без присмотра.
"Шестого июня в 23.20 поступило сообщение, что тело ребенка найдено в четырех километрах ниже по течению, в 25 метрах от берега", - говорится в сообщении службы в канале на платформе "Макс".
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
В Свердловской области в реке нашли тело ребенка
18 мая, 08:46
 
ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала