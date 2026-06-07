В Донбассе ликвидировали перебежчика из РДК*

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В зоне проведения СВО уничтожен гражданин Чехии Якуба Юрчагу, который перешел на сторону ВСУ и вступил в запрещенную в РФ террористическую группировку РДК*, сообщили РИА Новости в силовых структурах.