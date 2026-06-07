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В Донбассе ликвидировали перебежчика из РДК* - РИА Новости, 07.06.2026
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В Донбассе ликвидировали перебежчика из РДК*

РИА Новости: перебежчик из РДК ликвидирован в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В зоне проведения СВО уничтожен гражданин Чехии Якуба Юрчагу.
  • Юрчагу перешел на сторону ВСУ и вступил в запрещенную в России террористическую группировку РДК*.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В зоне проведения СВО уничтожен гражданин Чехии Якуба Юрчагу, который перешел на сторону ВСУ и вступил в запрещенную в РФ террористическую группировку РДК*, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В зоне проведения специально военной операции уничтожен гражданин Чехии Якуба Юрчагу, который проживал в Екатеринбурге и добровольно пошёл служить в Российскую армию, однако затем сдался в плен террористам из РДК*, которые завербовали его для службы в Вооружённых силах Украины", - рассказали силовики.
Собеседник агентства отметил, что Юрчага был ликвидирован в мае 2026 года в Донбассе.
*Организация, запрещенная на территории России как террористическая
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассЧехияРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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