Краткий пересказ от РИА ИИ
- В зоне проведения СВО уничтожен гражданин Чехии Якуба Юрчагу.
- Юрчагу перешел на сторону ВСУ и вступил в запрещенную в России террористическую группировку РДК*.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В зоне проведения СВО уничтожен гражданин Чехии Якуба Юрчагу, который перешел на сторону ВСУ и вступил в запрещенную в РФ террористическую группировку РДК*, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В зоне проведения специально военной операции уничтожен гражданин Чехии Якуба Юрчагу, который проживал в Екатеринбурге и добровольно пошёл служить в Российскую армию, однако затем сдался в плен террористам из РДК*, которые завербовали его для службы в Вооружённых силах Украины", - рассказали силовики.
Собеседник агентства отметил, что Юрчага был ликвидирован в мае 2026 года в Донбассе.
*Организация, запрещенная на территории России как террористическая