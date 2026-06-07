Силы ПВО уничтожили 58 украинских беспилотников над Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ПВО России за 12 часов уничтожила 58 украинских БПЛА.
- Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. ПВО России за 12 часов уничтожила 58 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18