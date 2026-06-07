ПВО сбила 500 беспилотников ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки уничтожили 500 беспилотников ВСУ.
- Также был сбит реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 500 беспилотников и реактивный снаряд HIMARS ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
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