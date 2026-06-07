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Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских дронов - РИА Новости, 07.06.2026
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07:19 07.06.2026
Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских дронов

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских БПЛА

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО уничтожили 95 украинских беспилотников над российскими регионами.
  • Беспилотники были перехвачены и уничтожены над территориями 12 областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваторией Черного моря.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Силы ПВО в течение ночи уничтожили 95 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.
"В течение ночи в период с 20.00 до 7.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
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