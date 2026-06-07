Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили 95 украинских беспилотников над российскими регионами.
- Беспилотники были перехвачены и уничтожены над территориями 12 областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваторией Черного моря.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Силы ПВО в течение ночи уничтожили 95 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.
"В течение ночи в период с 20.00 до 7.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18