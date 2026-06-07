Путин познакомился с сыном индийской журналистки, который учит русский язык

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин пообщался с вице-президентом India Today Group Калли Пури Бхандал и ее сыном на ПМЭФ.

Сын Калли Пури Бхандал учит русский язык.

Путин пошутил, что юноше надо найти хорошую учительницу.

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ побеседовал с вице-президентом India Today Group Калли Пури Бхандал и ее сыном, который учит русский, пошутив, что юноше надо найти хорошую учительницу.

Кадры закулисного общения показал автор ИС "Вести" Павел Зарубин . Калли Пури Бхандал приезжала в Москву в декабре 2025 года и участвовала в организации интервью президента России India Today. После записи интервью она вместе с коллегами отдельно побеседовала с главой государства.

"Это мой сын, я в декабре о нем рассказывала", - представила Бхандал президенту своего сына.

Путин пожал руку юноше и сказал, что он помнит. Президенту рассказали, что прямо сейчас мальчик учит русский язык.

"Отлично. Надо найти ему хорошую учительницу. Если мама не возражает", - с улыбкой отметил президент.

Бхандал отметила, что в прошлый раз президент спросил, почему ее сын учит русский язык в Европе