Рейтинг@Mail.ru
Путин познакомился с сыном индийской журналистки, который учит русский язык - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 07.06.2026 (обновлено: 14:40 07.06.2026)
Путин познакомился с сыном индийской журналистки, который учит русский язык

Путин дал совет сыну индийской журналистки, который учит русский язык

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин пообщался с вице-президентом India Today Group Калли Пури Бхандал и ее сыном на ПМЭФ.
  • Сын Калли Пури Бхандал учит русский язык.
  • Путин пошутил, что юноше надо найти хорошую учительницу.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ побеседовал с вице-президентом India Today Group Калли Пури Бхандал и ее сыном, который учит русский, пошутив, что юноше надо найти хорошую учительницу.
Кадры закулисного общения показал автор ИС "Вести" Павел Зарубин. Калли Пури Бхандал приезжала в Москву в декабре 2025 года и участвовала в организации интервью президента России India Today. После записи интервью она вместе с коллегами отдельно побеседовала с главой государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Путин на следующей неделе вручит медали "Герой Труда" и госпремии
Вчера, 14:31
"Это мой сын, я в декабре о нем рассказывала", - представила Бхандал президенту своего сына.
Путин пожал руку юноше и сказал, что он помнит. Президенту рассказали, что прямо сейчас мальчик учит русский язык.
"Отлично. Надо найти ему хорошую учительницу. Если мама не возражает", - с улыбкой отметил президент.
Бхандал отметила, что в прошлый раз президент спросил, почему ее сын учит русский язык в Европе.
"Я послушалась вас и привезла его к вам в страну", - сказала Бхандал.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Британский политик восхитился выступлением Путина на ПМЭФ
5 июня, 23:07
 
В миреРоссияМоскваЕвропаВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала