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Путин на следующей неделе вручит медали "Герой Труда" и госпремии - РИА Новости, 07.06.2026
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14:31 07.06.2026
Путин на следующей неделе вручит медали "Герой Труда" и госпремии

Путин на следующей неделе вручит медали "Герой Труда" и государственные премии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На следующей неделе Владимир Путин проведет заседание Совбеза.
  • Президент планирует вручить медали "Герой Труда" и государственные премии, а также провести совещание с членами правительства.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совбеза и вручит медали "Герой Труда" и государственные премии.
О графике президента на предстоящую неделю сообщил автор ИС "Вести" Павел Зарубин.
Также Путин планирует провести совещание с членами правительства.
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