Путин на следующей неделе вручит медали "Герой Труда" и госпремии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На следующей неделе Владимир Путин проведет заседание Совбеза.
- Президент планирует вручить медали "Герой Труда" и государственные премии, а также провести совещание с членами правительства.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совбеза и вручит медали "Герой Труда" и государственные премии.
О графике президента на предстоящую неделю сообщил автор ИС "Вести" Павел Зарубин.
Также Путин планирует провести совещание с членами правительства.