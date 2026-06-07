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В ДНР пять жителей пострадали за сутки в результате атак ВСУ - РИА Новости, 07.06.2026
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В ДНР пять жителей пострадали за сутки в результате атак ВСУ

Пушилин: пять жителей ДНР пострадали за сутки в результате атак БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пять мирных жителей ДНР пострадали в результате атак БПЛА ВСУ.
  • Повреждены два объекта гражданской инфраструктуры, спецтехника и автомобили.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пять жителей ДНР пострадали за сутки в результате атак БПЛА ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Пять мирных жителей республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".
Глава региона уточнил, что ранения средней степени тяжести получили мужчина в Мариуполе, женщина и двое мужчин в Горловке. Кроме того, в Еленовке городского округа Докучаевск пострадал мужчина. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Отмечается, что повреждены два объекта гражданской инфраструктуры, спецтехника, пять грузовых и два легковых автомобиля на ДКАД в Донецке, Мариуполе, Еленовке округа Докучаевск, Горном округа Харцызск и Малоорловке округа Шахтерский.
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