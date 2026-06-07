В ДНР пять жителей пострадали за сутки в результате атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пять мирных жителей ДНР пострадали в результате атак БПЛА ВСУ.
- Повреждены два объекта гражданской инфраструктуры, спецтехника и автомобили.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пять жителей ДНР пострадали за сутки в результате атак БПЛА ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Глава региона уточнил, что ранения средней степени тяжести получили мужчина в Мариуполе, женщина и двое мужчин в Горловке. Кроме того, в Еленовке городского округа Докучаевск пострадал мужчина. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.