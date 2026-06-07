С бизнес-коуча Тлиашиновой принудительно взыскивают долги по налогам

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают более 575,4 миллиона рублей задолженности по налогам с бизнес-коуча Инны Тлиашиновой, которой вменяют их неуплату и легализацию денег, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.