С бизнес-коуча Тлиашиновой принудительно взыскивают долги по налогам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В отношении бизнес-коуча Инны Тлиашиновой заведено исполнительное производство о взыскании более 527,5 миллиона рублей.
- 14 января в отношении Тлиашиновой возбудили производство по судебному приказу о взыскании свыше 47,9 миллиона рублей.
- Против Тлиашиновой возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денег, ей вменяют неуплату налогов на общую сумму, с учетом штрафа, в размере 431 миллиона рублей с 2020 по 2022 год.
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают более 575,4 миллиона рублей задолженности по налогам с бизнес-коуча Инны Тлиашиновой, которой вменяют их неуплату и легализацию денег, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, 2 июня на Тлиашинову завели исполнительное производство о взыскании более 527,5 миллиона рублей – его предметом исполнения является "налог в размере отрицательного сальдо Единого налогового счета". Акт, по которому возбуждено производство, выдала межрайонная инспекция ФНС Подмосковья.
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Кроме того, 14 января в отношении бизнес-коуча возбудили производство по судебному приказу, выданному судебным участком Краснодара. По нему с нее взыскивают свыше 47,9 миллиона рублей.
В общей сложности с Тлиашиновой взыскивают более 575,4 миллиона рублей.
В апреле подмосковный главк СК РФ сообщал, что против Тлиашиновой возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денег. Ей вменяют неуплату налогов на общую сумму, с учетом штрафа, в размере 431 миллиона рублей с 2020 по 2022 год. В июне суд в Москве выдал санкцию на заочный арест бизнес-коуча.
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