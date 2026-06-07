В России потушили 29 природных пожаров за сутки

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы в 13 российских регионах потушили 29 пожаров на площади 334 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.

Отмечается, что к полуночи в девяти регионах действовали 19 лесных пожаров на площади 1806 гектаров, которые активно тушили.