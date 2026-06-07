В России потушили 29 природных пожаров за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лесопожарные службы в 13 российских регионах потушили 29 пожаров на площади 334 гектаров.
- К полуночи в девяти регионах действовали 19 лесных пожаров на площади 1806 гектаров.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы в 13 российских регионах потушили 29 пожаров на площади 334 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами ликвидировано 29 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 334 гектаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к полуночи в девяти регионах действовали 19 лесных пожаров на площади 1806 гектаров, которые активно тушили.
Наибольшая площадь пожара зафиксирована в Томской области - там действовало пять пожаров на площади 1671 гектар, уточнили в Авиалесоохране.
Синоптик рассказал, какая погода ждет россиян в июне
3 июня, 09:24