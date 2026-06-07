Рейтинг@Mail.ru
В России потушили 29 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 07.06.2026 (обновлено: 12:32 07.06.2026)
В России потушили 29 природных пожаров за сутки

В 13 регионах России за сутки потушили 29 лесных пожаров на площади 334 гектаров

© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Тушение лесных пожаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лесопожарные службы в 13 российских регионах потушили 29 пожаров на площади 334 гектаров.
  • К полуночи в девяти регионах действовали 19 лесных пожаров на площади 1806 гектаров.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы в 13 российских регионах потушили 29 пожаров на площади 334 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами ликвидировано 29 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 334 гектаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к полуночи в девяти регионах действовали 19 лесных пожаров на площади 1806 гектаров, которые активно тушили.
Наибольшая площадь пожара зафиксирована в Томской области - там действовало пять пожаров на площади 1671 гектар, уточнили в Авиалесоохране.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Синоптик рассказал, какая погода ждет россиян в июне
3 июня, 09:24
 
ПроисшествияРоссияТомская областьБаза охраны лесов "Авиалесоохрана"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала