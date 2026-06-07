В Марий Эл вспыхнул пожар в ангаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Волжске в Марий Эл вспыхнул пожар на складе площадью 8 тысяч квадратных метров.
- В результате уничтожено имущество, находившееся внутри.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Пожар на складе площадью 8 тысяч квадратных метров ликвидирован в Волжске в Марий Эл, никто не пострадал, сообщает МЧС республики.
"Пожар произошел в ангаре складского типа. В результате возгорания уничтожено имущество, находившееся внутри", - говорится в сообщении.
"Пострадавших нет. Проводится проливка и разборка конструкций", - заключили в МЧС.
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