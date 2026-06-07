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В Марий Эл вспыхнул пожар в ангаре - РИА Новости, 07.06.2026
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11:36 07.06.2026 (обновлено: 11:42 07.06.2026)
В Марий Эл вспыхнул пожар в ангаре

В Волжске в Марий Эл загорелся ангар складского типа на площади 8 тыс квадратов

© МЧС Республики Марий Эл/MAXПожар на складе в Волжске в Марий Эл
Пожар на складе в Волжске в Марий Эл - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© МЧС Республики Марий Эл/MAX
Пожар на складе в Волжске в Марий Эл
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Волжске в Марий Эл вспыхнул пожар на складе площадью 8 тысяч квадратных метров.
  • В результате уничтожено имущество, находившееся внутри.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Пожар на складе площадью 8 тысяч квадратных метров ликвидирован в Волжске в Марий Эл, никто не пострадал, сообщает МЧС республики.
"Пожар произошел в ангаре складского типа. В результате возгорания уничтожено имущество, находившееся внутри", - говорится в сообщении.
© МЧС Республики Марий Эл/MAXПожар на складе в Волжске в Марий Эл
Пожар на складе в Волжске в Марий Эл - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© МЧС Республики Марий Эл/MAX
Пожар на складе в Волжске в Марий Эл
Отмечается, что пожар на площади 8 тысяч квадратных метров ликвидировали 47 сотрудников МЧС России и 14 единиц техники.
"Пострадавших нет. Проводится проливка и разборка конструкций", - заключили в МЧС.
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ПроисшествияВолжскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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