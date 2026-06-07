В Барнауле при пожаре в доме погиб мужчина

БАРНАУЛ, 7 июн – РИА Новости. Мужчина погиб при пожаре в частном доме в микрорайоне Затон в Барнауле, дом загорелся из-за нарушения правил монтажа электрооборудования, сообщили в главке МЧС по Алтайскому краю.