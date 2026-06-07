В Барнауле при пожаре в доме погиб мужчина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В микрорайоне Затон в Барнауле произошел пожар в частном жилом доме и надворных постройках на площади около 200 квадратов.
- На месте пожара обнаружили тело мужчины.
БАРНАУЛ, 7 июн – РИА Новости. Мужчина погиб при пожаре в частном доме в микрорайоне Затон в Барнауле, дом загорелся из-за нарушения правил монтажа электрооборудования, сообщили в главке МЧС по Алтайскому краю.
"Сегодня в микрорайоне Затон города Барнаула произошел пожар в частном жилом доме и надворных постройках. Огонь охватил площадь около 200 квадратных метров… на месте происшествия обнаружен погибший мужчина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к ликвидации пожара привлекались 34 человека личного состава, восемь единиц техники, в том числе два звена газодымозащитной службы.
"Предварительная причина случившегося - нарушение правил монтажа электрического оборудования", - отметили в МЧС.
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