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В Барнауле при пожаре в доме погиб мужчина - РИА Новости, 07.06.2026
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08:39 07.06.2026 (обновлено: 09:35 07.06.2026)
В Барнауле при пожаре в доме погиб мужчина

В Барнауле мужчина погиб при пожаре в частном доме

© Фото : МЧС Алтайского края/MAXПоследствия пожара в частном доме в Барнауле
Последствия пожара в частном доме в Барнауле - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : МЧС Алтайского края/MAX
Последствия пожара в частном доме в Барнауле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В микрорайоне Затон в Барнауле произошел пожар в частном жилом доме и надворных постройках на площади около 200 квадратов.
  • На месте пожара обнаружили тело мужчины.
БАРНАУЛ, 7 июн – РИА Новости. Мужчина погиб при пожаре в частном доме в микрорайоне Затон в Барнауле, дом загорелся из-за нарушения правил монтажа электрооборудования, сообщили в главке МЧС по Алтайскому краю.
"Сегодня в микрорайоне Затон города Барнаула произошел пожар в частном жилом доме и надворных постройках. Огонь охватил площадь около 200 квадратных метров… на месте происшествия обнаружен погибший мужчина", - говорится в сообщении.
© Фото : МЧС Алтайского края/MAXПоследствия пожара в частном доме в Барнауле
Последствия пожара в частном доме в Барнауле - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : МЧС Алтайского края/MAX
Последствия пожара в частном доме в Барнауле
Отмечается, что к ликвидации пожара привлекались 34 человека личного состава, восемь единиц техники, в том числе два звена газодымозащитной службы.
"Предварительная причина случившегося - нарушение правил монтажа электрического оборудования", - отметили в МЧС.
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