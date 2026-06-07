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Священник рассказал, что нельзя есть во время Петрова поста - РИА Новости, 07.06.2026
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Религия
 
02:24 07.06.2026
Священник рассказал, что нельзя есть во время Петрова поста

Иеромонах Феодорит: в Петров пост нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты

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Верующая в храме - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во время Петрова поста нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, а рыба разрешена по субботам, воскресеньям и полиелейным праздникам, рассказал врач-реаниматолог, иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
  • Апостольский или Петров пост — один из четырех многодневных постов Православной Церкви, в 2026 году он начнется 8 июня и продлится 34 дня.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Во время Петрова поста нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, а рыба разрешена только в определенные дни, рассказал РИА Новости врач-реаниматолог, иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
Апостольский или Петров пост – один четырех многодневных постов Православной Церкви. В 2026 году он начнется 8 июня и продлится 34 дня. Последний день поста всегда приходится на 11 июля, а уже 12 июля Церковь встречает праздник апостолов Петра и Павла, в честь которых пост и назван.
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"Этот пост мягкий. Общее правило: нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, а рыба разрешается по субботам, воскресеньям и полиелейным праздникам (вид праздничных дней в Церкви – ред.). Фактически, получается много дней, когда можно рыбу", - сказал отец Феодорит.
Он пояснил, что кроме выходных в этот пост рыбу можно будет есть во все понедельники кроме 8 июня и все вторники кроме 30 июня. По четвергам рыбу можно будет во все дни кроме 18 и 25 июня.
"Также по общему правилу во все дни, когда едят рыбу, можно есть и морепродукты. Кроме того, по сложившейся традиции, их едят и в те дни, когда рыбу нельзя, но устав допускает елей – пищу, приготовленную с использованием растительного масла – в этом году это 12, 17, 18, 24, 25 июня, а также 1, 8 и 10 июля", - заключил собеседник агентства.
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