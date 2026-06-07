Священник рассказал, что нельзя есть во время Петрова поста

Краткий пересказ от РИА ИИ Во время Петрова поста нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, а рыба разрешена по субботам, воскресеньям и полиелейным праздникам, рассказал врач-реаниматолог, иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Апостольский или Петров пост — один из четырех многодневных постов Православной Церкви, в 2026 году он начнется 8 июня и продлится 34 дня.

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Во время Петрова поста нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, а рыба разрешена только в определенные дни, рассказал РИА Новости врач-реаниматолог, иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Апостольский или Петров пост – один четырех многодневных постов Православной Церкви. В 2026 году он начнется 8 июня и продлится 34 дня. Последний день поста всегда приходится на 11 июля, а уже 12 июля Церковь встречает праздник апостолов Петра и Павла, в честь которых пост и назван.

"Этот пост мягкий. Общее правило: нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, а рыба разрешается по субботам, воскресеньям и полиелейным праздникам (вид праздничных дней в Церкви – ред.). Фактически, получается много дней, когда можно рыбу", - сказал отец Феодорит.

Он пояснил, что кроме выходных в этот пост рыбу можно будет есть во все понедельники кроме 8 июня и все вторники кроме 30 июня. По четвергам рыбу можно будет во все дни кроме 18 и 25 июня.