Попова рассказала, с какими опасными вирусами можно столкнуться за границей

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о рисках заражения холерой, брюшным тифом и другими инфекциями при поездках в неблагоприятные и эндемичные регионы.

Необходимо соблюдать правила личной гигиены, употреблять безопасную воду и продукты, использовать специальные средства защиты от комаров.

Рекомендуется заранее делать необходимые прививки, проверять информацию на сайте Роспотребнадзора и его территориальных органов, а также обращаться за консультациями на горячую линию ведомства.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россияне при поездках в неблагоприятные и эндемичные по инфекциям регионы могут столкнуться с холерой, брюшным тифом, опасными лихорадками и вирусом Эбола, поэтому необходимо помнить о правилах личной гигиены и вакцинации, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы наблюдаем очень большое количество случаев холеры в мире, брюшного тифа, других кишечных инфекций, которые передаются через грязные руки, воду, плохо обработанные термические продукты питания. Поэтому необходимо соблюдать правила личной гигиены и употреблять безопасную воду и продукты", - сказала Попова

Она уточнила, что существует большое количество инфекций в мире, которые передаются комарами. Например, малярия, чикунгунья и целый ряд других лихорадок. Небезопасны сегодня также африканские страны, где распространяется лихорадка Эбола. Именно поэтому необходимо использовать специальные средства защиты от комаров.

Глава Роспотребнадзора отметила, что при поездке в некоторые страны лучше заранее сделать необходимые прививки. Она также посоветовала проверять информацию на сайте надзорного ведомства и его территориальных органов. Также круглосуточно работает горячая линия Роспотребнадзора, специалисты могут проконсультировать граждан по важным вопросам, касающимся безопасности за рубежом.

"Летом риски преимущественно связаны с острыми кишечными инфекциями. Мы считаем, что мы на отдыхе и с нами ничего не случится. Но это те самые риски, о которых нужно помнить. Не позволять себе расслабиться настолько, чтобы потом заболеть", - подчеркнула Попова.