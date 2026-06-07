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Попова рассказала, с какими опасными вирусами можно столкнуться за границей - РИА Новости, 07.06.2026
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05:20 07.06.2026
Попова рассказала, с какими опасными вирусами можно столкнуться за границей

Попова призвала россиян соблюдать правила личной гигиены при поездках за границу

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о рисках заражения холерой, брюшным тифом и другими инфекциями при поездках в неблагоприятные и эндемичные регионы.
  • Необходимо соблюдать правила личной гигиены, употреблять безопасную воду и продукты, использовать специальные средства защиты от комаров.
  • Рекомендуется заранее делать необходимые прививки, проверять информацию на сайте Роспотребнадзора и его территориальных органов, а также обращаться за консультациями на горячую линию ведомства.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россияне при поездках в неблагоприятные и эндемичные по инфекциям регионы могут столкнуться с холерой, брюшным тифом, опасными лихорадками и вирусом Эбола, поэтому необходимо помнить о правилах личной гигиены и вакцинации, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Мы наблюдаем очень большое количество случаев холеры в мире, брюшного тифа, других кишечных инфекций, которые передаются через грязные руки, воду, плохо обработанные термические продукты питания. Поэтому необходимо соблюдать правила личной гигиены и употреблять безопасную воду и продукты", - сказала Попова.
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Она уточнила, что существует большое количество инфекций в мире, которые передаются комарами. Например, малярия, чикунгунья и целый ряд других лихорадок. Небезопасны сегодня также африканские страны, где распространяется лихорадка Эбола. Именно поэтому необходимо использовать специальные средства защиты от комаров.
Глава Роспотребнадзора отметила, что при поездке в некоторые страны лучше заранее сделать необходимые прививки. Она также посоветовала проверять информацию на сайте надзорного ведомства и его территориальных органов. Также круглосуточно работает горячая линия Роспотребнадзора, специалисты могут проконсультировать граждан по важным вопросам, касающимся безопасности за рубежом.
"Летом риски преимущественно связаны с острыми кишечными инфекциями. Мы считаем, что мы на отдыхе и с нами ничего не случится. Но это те самые риски, о которых нужно помнить. Не позволять себе расслабиться настолько, чтобы потом заболеть", - подчеркнула Попова.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
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