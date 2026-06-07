Полянский назвал письмо Зеленского Путину провокацией

ВЕНА, 7 июн - РИА Новости. Открытое письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину является провокационным шагом, направленным на создание впечатления, что Украина заинтересована в мирном урегулировании, а Россия - нет, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.