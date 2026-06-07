Полянский назвал письмо Зеленского Путину провокацией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил Владимиру Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт.
- Дмитрий Полянский, постпред России при ОБСЕ, назвал письмо провокационным шагом, направленным на создание впечатления, что Украина заинтересована в мирном урегулировании, а Россия — нет.
- Полянский заявил, что о нежелании Киева идти к миру свидетельствуют последние атаки в Старобельске и Енакиево ДНР, а также другие случаи ударов ВСУ по мирному населению.
ВЕНА, 7 июн - РИА Новости. Открытое письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину является провокационным шагом, направленным на создание впечатления, что Украина заинтересована в мирном урегулировании, а Россия - нет, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Ранее Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Путин отреагировал на него на пленарном заседании ПМЭФ, сообщив, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что письмо было разослано также через международные организации, в том числе ОБСЕ.
По мнению Полянского, на одном из ближайших заседаний ОБСЕ украинская сторона, вероятно, попытается представить письмо как жест в пользу мира.
Вместе с тем дипломат заявил, что о нежелании Киева идти к миру свидетельствуют последние атаки в Старобельске и Енакиево ДНР, а также другие случаи ударов ВСУ по мирному населению.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский мог найти другой способ передать письмо президенту РФ Владимиру Путину, а не использовать мегафон.