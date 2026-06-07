В Польше рассказали, какой язык учат в первую очередь трудовые мигранты

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"На кухнях ресторанов, в бригадах строителей, в логистических центрах и фабриках повседневное общение часто происходит именно на русском или суржике. Новичку легче адаптироваться через язык, на котором разговаривают коллеги, чем сразу пытаться освоить польский на достаточном уровне. Соответственно работники из Индии, Пакистана, а часто и из, например, Вьетнама, африканских стран вынуждены общаться с коллегами на понятном всем языке", - сказал собеседник агентства.