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В Польше рассказали, какой язык учат в первую очередь трудовые мигранты - РИА Новости, 07.06.2026
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09:45 07.06.2026
В Польше рассказали, какой язык учат в первую очередь трудовые мигранты

РИА Новости: трудовые мигранты в Польше в первую очередь учат русский язык

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Многие трудовые мигранты в Польше, в том числе из Индии, Пакистана и Вьетнама, в первую очередь учат русский язык.
  • Общение на кухнях ресторанов, в бригадах строителей, в логистических центрах и на фабриках часто происходит на русском или суржике.
  • Польские работодатели в основном закрывают глаза на отсутствие знания польского языка, если человек может эффективно общаться внутри коллектива.
ВАРШАВА, 7 июн – РИА Новости. Многие трудовые мигранты в Польше, в том числе из Индии, Пакистана и Вьетнама, в первую очередь учат русский язык, сообщил РИА Новости владелец одного из варшавских ресторанов.
Польше давно сложилась интересная языковая ситуация на рынке труда. Многие иностранцы, приезжающие работать в сферу общепита, на стройки, склады или производства, в первую очередь начинают учить не польский язык, а русский", - сказал собеседник агентства.
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Он пояснил, что индусы и пакистанцы в основном начинают свою жизнь в Польше с низкооплачиваемой неквалифицированной работы, где также трудятся очень много граждан Украины.
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"На кухнях ресторанов, в бригадах строителей, в логистических центрах и фабриках повседневное общение часто происходит именно на русском или суржике. Новичку легче адаптироваться через язык, на котором разговаривают коллеги, чем сразу пытаться освоить польский на достаточном уровне. Соответственно работники из Индии, Пакистана, а часто и из, например, Вьетнама, африканских стран вынуждены общаться с коллегами на понятном всем языке", - сказал собеседник агентства.
По его словам, польские работодатели в основном закрывают глаза на отсутствие знания польского языка, если человек может эффективно общаться внутри коллектива.
"Поэтому мигранты из Азии, с Кавказа или из Центральной Азии нередко первым делом осваивают базовый русский набор фраз: как объяснить задачу, попросить инструмент, обсудить график или пообщаться в быту", - заключил владелец ресторана.
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