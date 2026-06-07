Сын Ирины Усольцевой заявил, что его не оповещали о новых поисках

Краткий пересказ от РИА ИИ Следователи возобновили масштабные поиски пропавшей семьи Усольцевых с 4 по 9 июня.

Сын Ирины Усольцевой, Даниил Баталов, не был оповещен о начале поисков, но ждет возможности принять в них участие.

КРАСНОЯРСК, 7 июн – РИА Новости. Даниил Баталов, сын пропавшей вместе с семьей в тайге Красноярского края Ирины Усольцевой, рассказал РИА Новости, что его не оповещали о начале новых масштабных поисках, но он ждет возможности принять в них участие.

Следователи в четверг, 4 июня, возобновили до 9 июня масштабные поиски пропавшей семьи Усольцевых. В поисках участвуют только опытные специалисты, на территории установлен блокпост для ограничения доступа посторонним.

"Меня никто не оповещал, хотя я очень жду возможности поехать на поиски", - сказал собеседник агентства.