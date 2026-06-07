Сын Ирины Усольцевой заявил, что его не оповещали о новых поисках

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следователи возобновили масштабные поиски пропавшей семьи Усольцевых с 4 по 9 июня.
- Сын Ирины Усольцевой, Даниил Баталов, не был оповещен о начале поисков, но ждет возможности принять в них участие.
КРАСНОЯРСК, 7 июн – РИА Новости. Даниил Баталов, сын пропавшей вместе с семьей в тайге Красноярского края Ирины Усольцевой, рассказал РИА Новости, что его не оповещали о начале новых масштабных поисках, но он ждет возможности принять в них участие.
Следователи в четверг, 4 июня, возобновили до 9 июня масштабные поиски пропавшей семьи Усольцевых. В поисках участвуют только опытные специалисты, на территории установлен блокпост для ограничения доступа посторонним.
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"Меня никто не оповещал, хотя я очень жду возможности поехать на поиски", - сказал собеседник агентства.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.