Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские военнослужащие на передовых позициях столкнулись с критической нехваткой продовольствия и воды.

Пленный Даниэль Жарков сообщил, что военнослужащие по 10 дней и дольше не получали еды.

По словам Жаркова, сброс продовольствия днем мог быть неслучайным и связан с намерением пожертвовать частью бойцов при отступлении.

КУРСК, 7 июн – РИА Новости. Украинские военнослужащие на передовых позициях столкнулись с критической нехваткой продовольствия и воды и были вынуждены голодать по 10 дней и дольше, рассказал РИА Новости пленный этнический суданец Даниэль Жарков.

"А это все время у нас с пищей очень большая была проблема. Ни воды, ни еды, логистики вообще, грубо говоря, ноль. По 10 дней не кушали, а то и больше. И тут как бы скинули нам покушать, спустя там неделю, наверное, где-то. Но скинули прям под окоп днем. Днем никогда никто не скидывал", – сообщил пленный.

По словам Жаркова, сбросы всегда происходили ночью или в сумерках. Он отметил, что после сброса начался обстрел соседнего окопа. Бойцы подозревают, что дневная доставка еды была не случайной.

"Мы подозреваем, почему – потому что всех не вывести. Должны оставаться для того, чтобы кто-то отошел. Надо кем-то пожертвовать", – добавил Жарков.

Пленный признался, что перебрал множество вариантов, но иначе объяснить дневной сброс не может – это было похоже на прощальный жест перед тем, как их бросили при отступлении.