Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военнослужащие на передовых позициях столкнулись с критической нехваткой продовольствия и воды.
- Пленный Даниэль Жарков сообщил, что военнослужащие по 10 дней и дольше не получали еды.
- По словам Жаркова, сброс продовольствия днем мог быть неслучайным и связан с намерением пожертвовать частью бойцов при отступлении.
КУРСК, 7 июн – РИА Новости. Украинские военнослужащие на передовых позициях столкнулись с критической нехваткой продовольствия и воды и были вынуждены голодать по 10 дней и дольше, рассказал РИА Новости пленный этнический суданец Даниэль Жарков.
"А это все время у нас с пищей очень большая была проблема. Ни воды, ни еды, логистики вообще, грубо говоря, ноль. По 10 дней не кушали, а то и больше. И тут как бы скинули нам покушать, спустя там неделю, наверное, где-то. Но скинули прям под окоп днем. Днем никогда никто не скидывал", – сообщил пленный.
Пленный рассказал, как украинских военных морили голодом
1 февраля, 04:14
По словам Жаркова, сбросы всегда происходили ночью или в сумерках. Он отметил, что после сброса начался обстрел соседнего окопа. Бойцы подозревают, что дневная доставка еды была не случайной.
"Мы подозреваем, почему – потому что всех не вывести. Должны оставаться для того, чтобы кто-то отошел. Надо кем-то пожертвовать", – добавил Жарков.
Пленный признался, что перебрал множество вариантов, но иначе объяснить дневной сброс не может – это было похоже на прощальный жест перед тем, как их бросили при отступлении.
Даниэль Жарков родился в городе Фастов Киевской области в семье суданца и украинки. Он начал службу в 30-й отдельной механизированной бригаде, откуда сбежал. Позже был задержан полицией и отправлен на фронт в составе 14-й бригады "Красная калина", которая входит в состав группировки "Азов" (организация признана террористической и запрещена в РФ).