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Нутрициолог рассказала, как правильно отказаться от сладкого - РИА Новости, 07.06.2026
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04:32 07.06.2026
Нутрициолог рассказала, как правильно отказаться от сладкого

Врач Бирюкова посоветовала постепенно снижать количество сладкого в рационе

© Depositphotos.com / mpessarisДесерт Панна-котта
Десерт Панна-котта - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Depositphotos.com / mpessaris
Десерт Панна-котта. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-нутрициолог Светлана Бирюкова рекомендует снижать количество сладкого в рационе постепенно, без резких ограничений и пропусков приемов пищи.
  • В рационе должны присутствовать белки, сложные углеводы и клетчатка.
  • Нутрициолог советует начинать день с полноценного завтрака и выбирать для перекусов сочетания белка и клетчатки, например, йогурт без сахара с орехами или цельнозерновые хлебцы с сыром.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Снижать количество сладкого в рационе нужно постепенно, без резких ограничений и пропусков приемов пищи, так как резкий отказ может привести к раздражительности, внутреннему напряжению и проблемам со сном, рассказала РИА Новости врач-нутрициолог, гастроэнтеролог и гепатолог Светлана Бирюкова.
"Снижение количества сахара должно происходить постепенно и без радикальных ограничений. Одна из самых частых ошибок — слишком большие интервалы между приемами пищи. Игнорирование правил может привести к раздражительности, внутреннему напряжению, проблемам со сном и ощущению постоянной тревоги", - сказала врач.
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Специалист посоветовала не просто убирать десерты и сладкие напитки, а выстраивать стабильный рацион. В нем должны быть белок, сложные углеводы и клетчатка.
"В основных приемах пищи должны присутствовать белки, например, яйца, рыба, мясо, творог или бобовые, сложные углеводы — крупы, цельнозерновой хлеб или картофель, а также достаточное количество клетчатки, главным источником которой остаются овощи", - отметила нутрициолог.
По словам специалиста, особенно важно начинать день с полноценного завтрака.
"Например, вместо кофе с круассаном лучше подойдут яйца с цельнозерновым хлебом и овощами, творог с орехами и ягодами или каша с добавлением белка. Такой прием пищи помогает дольше сохранять стабильный уровень глюкозы и снижает вероятность резкой тяги к сладкому уже через несколько часов", - объяснила нутрициолог.
В качестве перекусов гастроэнтеролог рекомендует выбирать не фрукты или сладкие батончики, а сочетания белка и клетчатки. Например, йогурт без сахара с орехами или цельнозерновые хлебцы с сыром.
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