Нутрициолог рассказала, как правильно отказаться от сладкого

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-нутрициолог Светлана Бирюкова рекомендует снижать количество сладкого в рационе постепенно, без резких ограничений и пропусков приемов пищи.

В рационе должны присутствовать белки, сложные углеводы и клетчатка.

Нутрициолог советует начинать день с полноценного завтрака и выбирать для перекусов сочетания белка и клетчатки, например, йогурт без сахара с орехами или цельнозерновые хлебцы с сыром.

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Снижать количество сладкого в рационе нужно постепенно, без резких ограничений и пропусков приемов пищи, так как резкий отказ может привести к раздражительности, внутреннему напряжению и проблемам со сном, рассказала РИА Новости врач-нутрициолог, гастроэнтеролог и гепатолог Светлана Бирюкова.

"Снижение количества сахара должно происходить постепенно и без радикальных ограничений. Одна из самых частых ошибок — слишком большие интервалы между приемами пищи. Игнорирование правил может привести к раздражительности, внутреннему напряжению, проблемам со сном и ощущению постоянной тревоги", - сказала врач.

Специалист посоветовала не просто убирать десерты и сладкие напитки, а выстраивать стабильный рацион. В нем должны быть белок, сложные углеводы и клетчатка.

"В основных приемах пищи должны присутствовать белки, например, яйца, рыба, мясо, творог или бобовые, сложные углеводы — крупы, цельнозерновой хлеб или картофель, а также достаточное количество клетчатки, главным источником которой остаются овощи", - отметила нутрициолог.

По словам специалиста, особенно важно начинать день с полноценного завтрака.

"Например, вместо кофе с круассаном лучше подойдут яйца с цельнозерновым хлебом и овощами, творог с орехами и ягодами или каша с добавлением белка. Такой прием пищи помогает дольше сохранять стабильный уровень глюкозы и снижает вероятность резкой тяги к сладкому уже через несколько часов", - объяснила нутрициолог.