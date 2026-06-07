Эксперт назвал письмо Зеленского пиар-кампанией для Запада

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо с предложением встретиться Владимиру Путину и завершить конфликт.
- Турецкий политолог Айдын Сезер заявил, что письмо Зеленского — не более чем пиар-кампания для Запада.
СТАМБУЛ, 7 июн - РИА Новости. Письмо Владимира Зеленского с предложением президенту РФ Владимиру Путину встретиться - это не более чем пиар-кампания для Запада, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер.
"Письмо Зеленского - не более чем часть "пиар-кампании" для международной общественности и Запада, это не попытка выйти на дипломатическое решение конфликта", - заявил Сезер.