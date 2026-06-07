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Эксперт назвал письмо Зеленского пиар-кампанией для Запада - РИА Новости, 07.06.2026
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17:10 07.06.2026 (обновлено: 17:48 07.06.2026)
Эксперт назвал письмо Зеленского пиар-кампанией для Запада

Экс-торгпред Турции Сезер назвал письмо Зеленского пиар-кампанией для Запада

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо с предложением встретиться Владимиру Путину и завершить конфликт.
  • Турецкий политолог Айдын Сезер заявил, что письмо Зеленского — не более чем пиар-кампания для Запада.
СТАМБУЛ, 7 июн - РИА Новости. Письмо Владимира Зеленского с предложением президенту РФ Владимиру Путину встретиться - это не более чем пиар-кампания для Запада, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Путин отреагировал на письмо на пленарном заседании ПМЭФ, сообщив, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.
"Письмо Зеленского - не более чем часть "пиар-кампании" для международной общественности и Запада, это не попытка выйти на дипломатическое решение конфликта", - заявил Сезер.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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