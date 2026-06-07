Эксперт назвал письмо Зеленского пиар-кампанией для Запада

СТАМБУЛ, 7 июн - РИА Новости. Письмо Владимира Зеленского с предложением президенту РФ Владимиру Путину встретиться - это не более чем пиар-кампания для Запада, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер.