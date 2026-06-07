Лидеры "евротройки" обсудят с Зеленским роль Европы в переговорах с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят в Лондоне с Владимиром Зеленским расширение роли Европы в переговорах с Россией.
- Зеленский выразил желание, чтобы Европа могла занимать более важное место и играть более значимую роль в переговорах с Россией.
ПАРИЖ, 7 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер обсудят в Лондоне с Владимиром Зеленским расширение роли Европы в переговорах с Россией, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
"Что является относительно новым (в этой ситуации – ред.) – так это то, что… Зеленский теперь выразил желание, чтобы Европа… могла занимать более важное место, играть более значимую роль. Это то, к чему мы готовимся. И кстати, это одна из тем, которые будут обсуждаться в ходе встречи сегодня между Великобританией, Францией, Германией и Украиной", - сказал министр в интервью радиостанции RTL.
Барро вновь повторил, что Франция якобы "никогда не исключала" возможности ведения диалога с Россией.
Лидеры Британии, Германии и Франции неоднократно встречались с Зеленским по поводу украинского урегулирования, однако к прогрессу в переговорах эти встречи не привели.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла в интервью РИА Новости, что Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине и не отказывается от них.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял 18 февраля, что РФ ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже.