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Лидеры "евротройки" обсудят с Зеленским роль Европы в переговорах с Россией - РИА Новости, 07.06.2026
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17:47 07.06.2026 (обновлено: 17:48 07.06.2026)
Лидеры "евротройки" обсудят с Зеленским роль Европы в переговорах с Россией

Барро: Макрон, Мерц и Стармер обсудят с Зеленским роль Европы в переговорах с РФ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят в Лондоне с Владимиром Зеленским расширение роли Европы в переговорах с Россией.
  • Зеленский выразил желание, чтобы Европа могла занимать более важное место и играть более значимую роль в переговорах с Россией.
ПАРИЖ, 7 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер обсудят в Лондоне с Владимиром Зеленским расширение роли Европы в переговорах с Россией, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
Лидеры "евротройки" и Зеленский планируют провести встречу в воскресенье в Лондоне для обсуждения потенциальных переговоров с Россией.
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"Что является относительно новым (в этой ситуации – ред.) – так это то, что… Зеленский теперь выразил желание, чтобы Европа… могла занимать более важное место, играть более значимую роль. Это то, к чему мы готовимся. И кстати, это одна из тем, которые будут обсуждаться в ходе встречи сегодня между Великобританией, Францией, Германией и Украиной", - сказал министр в интервью радиостанции RTL.
Барро вновь повторил, что Франция якобы "никогда не исключала" возможности ведения диалога с Россией.
Лидеры Британии, Германии и Франции неоднократно встречались с Зеленским по поводу украинского урегулирования, однако к прогрессу в переговорах эти встречи не привели.
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