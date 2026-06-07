Лидеры "евротройки" обсудят с Зеленским роль Европы в переговорах с Россией

ПАРИЖ, 7 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер обсудят в Лондоне с Владимиром Зеленским расширение роли Европы в переговорах с Россией, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

Лидеры Британии, Германии и Франции неоднократно встречались с Зеленским по поводу украинского урегулирования, однако к прогрессу в переговорах эти встречи не привели.