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Патриарх Кирилл освятил памятник князю Владимиру в Калининграде - РИА Новости, 07.06.2026
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Религия
 
16:59 07.06.2026 (обновлено: 20:12 07.06.2026)
Патриарх Кирилл освятил памятник князю Владимиру в Калининграде

Патриарх Кирилл освятил в Калининграде памятник князю Владимиру

© РИА Новости / Александр Подгорчук | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии освящения памятника святому благоверному князю Владимиру в Калининграде
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии освящения памятника святому благоверному князю Владимиру в Калининграде - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Александр Подгорчук
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии освящения памятника святому благоверному князю Владимиру в Калининграде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил памятник равноапостольному князю Владимиру на Соборной площади в Калининграде.
  • Патриарх Кирилл совершает первосвятительский визит в Калининградскую епархию с 5 по 7 июня.
  • В 2026 году Калининградская область отмечает 80-летие со дня образования, и патриарх подчеркнул важность этого события для страны.
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил памятник равноапостольному князю Владимиру на Соборной площади в Калининграде, сообщила пресс-служба патриарха в воскресенье.
Патриарх Кирилл совершает первосвятительский визит в Калининградскую епархию с 5 по 7 июня. В 2026 году Калининградская область отмечает 80-летие со дня образования.
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"Юбилей Калининградской области - это важное событие для всей нашей страны. Само образование этой области явилось результатом жертвенности нашего народа, наших воинов, победивших тогда самого страшного врага, с которым не могла справиться вся Европа", - сказал патриарх после освящения памятника, соответствующее видео предоставлено РИА Новости пресс-службой.
Как отметил патриарх, это "дорого стоило нашему народу, но в результате и многое было сделано". "Была уничтожена страшная опасность, десятилетиями, даже веками нависавшая над нашей страной", - указал он.
"И вот символом этой победы над страшным врагом и супостатом явилось в том числе и пришествие наших воинов, а с ними и народа нашего на эту землю", - сказал патриарх.
Он подчеркнул, что в Калининградской области 80 лет назад возникла и укрепилась православная вера.
"Очень важно, чтобы не только соборы и храмы свидетельствовали о вере, но и наша жизнь. Мы должны стараться жить по-христиански... Очень важно понять, что подлинное развитие народной жизни, как и жизни каждого человека, не может быть благоуспешным без Бога, говорю это здесь и на весь мир", - сказал патриарх Кирилл.
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РелигияКалининградская областьКалининградПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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