Патриарх Кирилл освятил памятник князю Владимиру в Калининграде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил памятник равноапостольному князю Владимиру на Соборной площади в Калининграде.
- Патриарх Кирилл совершает первосвятительский визит в Калининградскую епархию с 5 по 7 июня.
- В 2026 году Калининградская область отмечает 80-летие со дня образования, и патриарх подчеркнул важность этого события для страны.
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил памятник равноапостольному князю Владимиру на Соборной площади в Калининграде, сообщила пресс-служба патриарха в воскресенье.
Патриарх Кирилл совершает первосвятительский визит в Калининградскую епархию с 5 по 7 июня. В 2026 году Калининградская область отмечает 80-летие со дня образования.
"Юбилей Калининградской области - это важное событие для всей нашей страны. Само образование этой области явилось результатом жертвенности нашего народа, наших воинов, победивших тогда самого страшного врага, с которым не могла справиться вся Европа", - сказал патриарх после освящения памятника, соответствующее видео предоставлено РИА Новости пресс-службой.
Как отметил патриарх, это "дорого стоило нашему народу, но в результате и многое было сделано". "Была уничтожена страшная опасность, десятилетиями, даже веками нависавшая над нашей страной", - указал он.
"И вот символом этой победы над страшным врагом и супостатом явилось в том числе и пришествие наших воинов, а с ними и народа нашего на эту землю", - сказал патриарх.
Он подчеркнул, что в Калининградской области 80 лет назад возникла и укрепилась православная вера.
"Очень важно, чтобы не только соборы и храмы свидетельствовали о вере, но и наша жизнь. Мы должны стараться жить по-христиански... Очень важно понять, что подлинное развитие народной жизни, как и жизни каждого человека, не может быть благоуспешным без Бога, говорю это здесь и на весь мир", - сказал патриарх Кирилл.