Патриарх Кирилл освятил памятник князю Владимиру в Калининграде

Краткий пересказ от РИА ИИ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил памятник равноапостольному князю Владимиру на Соборной площади в Калининграде.

Патриарх Кирилл совершает первосвятительский визит в Калининградскую епархию с 5 по 7 июня.

В 2026 году Калининградская область отмечает 80-летие со дня образования, и патриарх подчеркнул важность этого события для страны.

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил памятник равноапостольному князю Владимиру на Соборной площади в Калининграде, сообщила пресс-служба патриарха в воскресенье.

Патриарх Кирилл совершает первосвятительский визит в Калининградскую епархию с 5 по 7 июня. В 2026 году Калининградская область отмечает 80-летие со дня образования.

"Юбилей Калининградской области - это важное событие для всей нашей страны. Само образование этой области явилось результатом жертвенности нашего народа, наших воинов, победивших тогда самого страшного врага, с которым не могла справиться вся Европа", - сказал патриарх после освящения памятника, соответствующее видео предоставлено РИА Новости пресс-службой.

Как отметил патриарх, это "дорого стоило нашему народу, но в результате и многое было сделано". "Была уничтожена страшная опасность, десятилетиями, даже веками нависавшая над нашей страной", - указал он.

"И вот символом этой победы над страшным врагом и супостатом явилось в том числе и пришествие наших воинов, а с ними и народа нашего на эту землю", - сказал патриарх.

Он подчеркнул, что в Калининградской области 80 лет назад возникла и укрепилась православная вера.