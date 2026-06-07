Первые данные СМИ показывают противоречивые результаты партии Пашиняна

Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ Армянский портал News.am опубликовал статьи с первыми данными подсчета голосов из разных сел Армении, где партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна показала противоречивые результаты.

В ряде населенных пунктов партия «Гражданский договор» заняла третье и четвертое места, уступив другим политическим силам.

В некоторых общинах борьба между политическими силами была конкурентной, с заметными различиями в количестве полученных голосов.

ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Армянский портал Армянский портал News.am опубликовал статьи с первыми данными подсчета голосов из разных сел Армении, партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна показала противоречивые результаты и на ряде участков заняла третье и даже четвертое место.

"По предварительным данным, в ряде населенных пунктов зафиксированы значительные различия между политическими силами, а в некоторых общинах борьба была достаточно конкурентной", - сообщил сайт.

В селе Гегамасар Гегаркуникской области наибольшую поддержку получил блок "Армения", набрав 230 голосов. "Гражданский договор" Никола Пашиняна занял третье место с 99 голосами.

В селе Гегамаван Гегаркуникской области блок "Армения" также занял первое место, набрав 441 голос. На втором месте - партия "Гражданский договор" с 287 голосами.

В селе Джил Гегаркуникской области наибольшее число голосов получила партия " Процветающая Армения " - 107. Партия "Гражданский договор" заняла только четвертое место с 58 голосами.

В общине Хнаберд Араратской области "Гражданский договор" занял первое место с 334 голосами, на втором месте - "Процветающая Армения" с 305 голосами.