Первые данные СМИ показывают противоречивые результаты партии Пашиняна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армянский портал News.am опубликовал статьи с первыми данными подсчета голосов из разных сел Армении, где партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна показала противоречивые результаты.
- В ряде населенных пунктов партия «Гражданский договор» заняла третье и четвертое места, уступив другим политическим силам.
- В некоторых общинах борьба между политическими силами была конкурентной, с заметными различиями в количестве полученных голосов.
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Армянский портал News.am опубликовал статьи с первыми данными подсчета голосов из разных сел Армении, партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна показала противоречивые результаты и на ряде участков заняла третье и даже четвертое место.
"По предварительным данным, в ряде населенных пунктов зафиксированы значительные различия между политическими силами, а в некоторых общинах борьба была достаточно конкурентной", - сообщил сайт.
Так, в селе Дарбник общины Масис Араратской области наибольшее число голосов получила партия "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна, набрав 235 голосов. На втором месте - блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 208 голосами, и только на третьем — партия Никола Пашиняна "Гражданский договор", получившая 203 голоса.
В селе Гегамасар Гегаркуникской области наибольшую поддержку получил блок "Армения", набрав 230 голосов. "Гражданский договор" Никола Пашиняна занял третье место с 99 голосами.
В селе Гегамаван Гегаркуникской области блок "Армения" также занял первое место, набрав 441 голос. На втором месте - партия "Гражданский договор" с 287 голосами.
В селе Джил Гегаркуникской области наибольшее число голосов получила партия "Процветающая Армения" - 107. Партия "Гражданский договор" заняла только четвертое место с 58 голосами.
В общине Хнаберд Араратской области "Гражданский договор" занял первое место с 334 голосами, на втором месте - "Процветающая Армения" с 305 голосами.
В селе Кут Гегаркуникской области на избирательном участке 21/60 "Гражданский договор" также занял первое место, получив 51 голос из 111.