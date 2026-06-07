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Первые данные СМИ показывают противоречивые результаты партии Пашиняна - РИА Новости, 07.06.2026
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23:42 07.06.2026
Первые данные СМИ показывают противоречивые результаты партии Пашиняна

Данные СМИ из армянских сел показывают противоречивые результаты партии Пашиняна

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкИзбиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армянский портал News.am опубликовал статьи с первыми данными подсчета голосов из разных сел Армении, где партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна показала противоречивые результаты.
  • В ряде населенных пунктов партия «Гражданский договор» заняла третье и четвертое места, уступив другим политическим силам.
  • В некоторых общинах борьба между политическими силами была конкурентной, с заметными различиями в количестве полученных голосов.
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Армянский портал News.am опубликовал статьи с первыми данными подсчета голосов из разных сел Армении, партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна показала противоречивые результаты и на ряде участков заняла третье и даже четвертое место.
"По предварительным данным, в ряде населенных пунктов зафиксированы значительные различия между политическими силами, а в некоторых общинах борьба была достаточно конкурентной", - сообщил сайт.
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Так, в селе Дарбник общины Масис Араратской области наибольшее число голосов получила партия "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна, набрав 235 голосов. На втором месте - блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 208 голосами, и только на третьем — партия Никола Пашиняна "Гражданский договор", получившая 203 голоса.
В селе Гегамасар Гегаркуникской области наибольшую поддержку получил блок "Армения", набрав 230 голосов. "Гражданский договор" Никола Пашиняна занял третье место с 99 голосами.
В селе Гегамаван Гегаркуникской области блок "Армения" также занял первое место, набрав 441 голос. На втором месте - партия "Гражданский договор" с 287 голосами.
В селе Джил Гегаркуникской области наибольшее число голосов получила партия "Процветающая Армения" - 107. Партия "Гражданский договор" заняла только четвертое место с 58 голосами.
В общине Хнаберд Араратской области "Гражданский договор" занял первое место с 334 голосами, на втором месте - "Процветающая Армения" с 305 голосами.
В селе Кут Гегаркуникской области на избирательном участке 21/60 "Гражданский договор" также занял первое место, получив 51 голос из 111.
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В миреАрменияНикол ПашинянСамвел КарапетянРоберт КочарянПроцветающая АрменияПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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