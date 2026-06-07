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Отношения Армении и России основаны на обоюдном уважении, заявил Пашинян - РИА Новости, 07.06.2026
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09:14 07.06.2026 (обновлено: 09:24 07.06.2026)
Отношения Армении и России основаны на обоюдном уважении, заявил Пашинян

Пашинян: отношения между Арменией и Россией основаны на обоюдном уважении

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения между Арменией и Россией имеют институциональную глубину и основаны на обоюдном уважении.
  • Парламентские выборы проходят в Армении 7 июня, в них участвуют 18 партий и политических блоков.
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения между Арменией и Россией имеют институциональную глубину и основаны на обоюдном уважении.
«
"Отношения между Арменией и Россией имеют институциональную глубину и основаны на обоюдном уважении", - заявил Пашинян после голосования на парламентских выборах.
По его мнению, определенные силы пытаются создать напряженность в отношениях между странами, "но это не получится", так как у него налажены тесные отношения с российским лидером.
Парламентские выборы проходят в Армении 7 июня, в них участвуют 18 партий и политических блоков.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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