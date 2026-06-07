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Пашинян проголосовал на выборах в Армении - РИА Новости, 07.06.2026
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09:10 07.06.2026 (обновлено: 09:29 07.06.2026)
Пашинян проголосовал на выборах в Армении

Пашинян проголосовал на парламентских выборах в Армении

© AP Photo / Anthony PizzoferratoПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время голосования на избирательном участке во время парламентских выборов в Ереване, Армения. 7 июня 2026
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время голосования на избирательном участке во время парламентских выборов в Ереване, Армения. 7 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время голосования на избирательном участке во время парламентских выборов в Ереване, Армения. 7 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян проголосовал на парламентских выборах.
  • В них участвуют 18 политических сил, проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков — от 8% до 10%.
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян проголосовал на парламентских выборах в воскресенье.
Пашинян утром приехал на избирательный участок в ереванском районе Шенгавит.
В парламентских выборах в Армении участвуют 18 политических сил - 16 партий и два партийных блока. С утра в республике открылись чуть более 2 тысяч избирательных участков. Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, для блоков, состоящих из четырех и более партий — 10%. Минимального порога явки нет.
Всего в парламент планируют избрать как минимум 101 депутата. Общее число избирателей составляет 2 485 851 человек. Голосование организовано только на территории Армении, зарубежных участков, согласно армянскому законодательству, нет.
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