Пашинян напомнил о праве вето Армении в ЕАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения является полноправным членом ЕАЭС, и у Еревана есть право вето.
- В стране 7 июня проходят парламентские выборы, в которых участвуют 18 партий и политических блоков.
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика является полноправным членом ЕАЭС, все решения в организации принимаются консенсусом, у Еревана есть право вето.
"Армению не могут лишить статуса члена Евразийского экономического союза, все решения в ЕАЭС принимаются консенсусом, и Республика Армения, следовательно, обладает также правом вето, как и все страны-члены", - заявил Пашинян журналистам.
Парламентские выборы проходят в Армении 7 июня, в них участвуют 18 партий и политических блоков.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.