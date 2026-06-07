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Пашинян напомнил о праве вето Армении в ЕАЭС - РИА Новости, 07.06.2026
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09:48 07.06.2026 (обновлено: 09:49 07.06.2026)
Пашинян напомнил о праве вето Армении в ЕАЭС

Пашинян: Армению не могут лишить статуса страны-члена ЕАЭС

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения является полноправным членом ЕАЭС, и у Еревана есть право вето.
  • В стране 7 июня проходят парламентские выборы, в которых участвуют 18 партий и политических блоков.
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика является полноправным членом ЕАЭС, все решения в организации принимаются консенсусом, у Еревана есть право вето.
После голосования на парламентских выборах Пашиняна спросили, могут ли Армению лишить статуса страны-члена ЕАЭС.
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"Армению не могут лишить статуса члена Евразийского экономического союза, все решения в ЕАЭС принимаются консенсусом, и Республика Армения, следовательно, обладает также правом вето, как и все страны-члены", - заявил Пашинян журналистам.
Парламентские выборы проходят в Армении 7 июня, в них участвуют 18 партий и политических блоков.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
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