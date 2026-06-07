Рейтинг@Mail.ru
Эксперт Минздрава заявила о возможности победить ожирение - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:19 07.06.2026 (обновлено: 07:20 07.06.2026)
Эксперт Минздрава заявила о возможности победить ожирение

Мокрышева: потребляемая пища должна соответствовать физической активности

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве Наталья Мокрышев
Директор национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве Наталья Мокрышев - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Директор национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве Наталья Мокрышев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Победить ожирение возможно, сообщила директор НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова Минздрава РФ Наталья Мокрышева.
  • Для победы над ожирением объем потребляемой пищи должен соответствовать физической активности человека.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Победить ожирение возможно, для этого объем потребляемой пищи должен соответствовать физической активности человека, сообщила РИА Новости директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии имени академика Дедова Минздрава РФ Наталья Мокрышева на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Я думаю, что это возможно (победить ожирение - ред.), но, к сожалению, я считаю лично, для этого должно пройти несколько поколений людей, и мы должны привыкнуть, приучить себя к тому, что, например, пища должна составлять совсем небольшой объем, и он должен соответствовать той физической активности, которую мы ведем в повседневной жизни", - сказала Мокрышева.
Врач за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
В России фиксируют резкий рост ожирения среди детей
22 мая, 13:09
Она уточнила, что человек должен тратить ровно столько энергии, сколько получил.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Мужчина с лишним весом - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Эксперт рассказала о ситуации с ожирением в России
21 мая, 06:18
 
РоссияНаталья МокрышеваОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала