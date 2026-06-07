Эксперт Минздрава заявила о возможности победить ожирение

Краткий пересказ от РИА ИИ Победить ожирение возможно, сообщила директор НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова Минздрава РФ Наталья Мокрышева.

Для победы над ожирением объем потребляемой пищи должен соответствовать физической активности человека.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Победить ожирение возможно, для этого объем потребляемой пищи должен соответствовать физической активности человека, сообщила РИА Новости директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии имени академика Дедова Минздрава РФ Наталья Мокрышева на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я думаю, что это возможно (победить ожирение - ред.), но, к сожалению, я считаю лично, для этого должно пройти несколько поколений людей, и мы должны привыкнуть, приучить себя к тому, что, например, пища должна составлять совсем небольшой объем, и он должен соответствовать той физической активности, которую мы ведем в повседневной жизни", - сказала Мокрышева

Она уточнила, что человек должен тратить ровно столько энергии, сколько получил.