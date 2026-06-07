Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская сторона утверждает, что Евросоюз трансформировался в военно-политический союз.
- Вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что ЕС открыто заявляет о своей враждебности по отношению к РФ, и Россия пытается донести эту мысль до Армении.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российская сторона пытается донести до Армении, что Евросоюз уже давно стал военно-политическим союзом, настроенным враждебно по отношению к РФ, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.
"Мы постоянно об этом Армении говорили, причем не один год мы об этом говорили. Естественно, все это шло в закрытых режимах, мы не хотели это выносить на публику. Говорили о том, что Европейский союз сегодня – это уже не то экономическое интеграционное объединение. Сегодня это союз, который фактически уже трансформировался в военно-политический союз, который открыто заявляет о своей враждебности по отношению к нашей стране", - сказал Оверчук в интервью Павлу Зарубину для информационной программы "Вести".
Он уточнил, что Россия продолжает обращать внимание армянских коллег, друзей и союзников к этому вопросу, "чтобы они подумали, что они делают".
Второго июня премьер-министр Армении Никол Пашинян газете "Известия" заявлял, что Армения поднимет вопрос о референдуме по членству в Евросоюзе после получения статуса кандидата. Однако в день выборов - в воскресенье, он сказал, что страна пока объективно не готова к статусу страны-члена ЕС.
В Армении 7 июня проходят выборы в парламент, в них участвуют 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют 4-процентный барьер.