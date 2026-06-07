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Американские военные сбили в Ормузе два иранских БПЛА - РИА Новости, 07.06.2026
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04:03 07.06.2026 (обновлено: 04:12 07.06.2026)
Американские военные сбили в Ормузе два иранских БПЛА

Военные США сбили два иранских БПЛА, якобы угрожавших морскому движению в Ормузе

© REUTERS / StringerСуда проходят через Ормузский пролив
Суда проходят через Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© REUTERS / Stringer
Суда проходят через Ормузский пролив. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 7 июн - РИА Новости. Военные США сбили два иранских БПЛА, якобы угрожавших морскому движению в Ормузском проливе, сообщили в Центральном командовании ВС страны.
"Ранее сегодня силы США на Ближнем Востоке сбили два иранских ударных беспилотника одноразового применения, которые угрожали международному морскому движению в Ормузском проливе", – говорится в сообщении военных в Х.
Там же отметили, что американские силы остаются развернутыми и готовыми продолжать оборону от "иранской агрессии".
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