Американские военные сбили в Ормузе два иранских БПЛА

НЬЮ-ЙОРК, 7 июн - РИА Новости. Военные США сбили два иранских БПЛА, якобы угрожавших морскому движению в Ормузском проливе, сообщили в Центральном командовании ВС страны.

Там же отметили, что американские силы остаются развернутыми и готовыми продолжать оборону от "иранской агрессии".