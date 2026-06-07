Американские военные сбили в Ормузе два иранских БПЛА

НЬЮ-ЙОРК, 7 июн - РИА Новости. Военные США сбили два иранских БПЛА, якобы угрожавших морскому движению в Ормузском проливе, сообщили в Центральном командовании ВС страны.
"Ранее сегодня силы США на Ближнем Востоке сбили два иранских ударных беспилотника одноразового применения, которые угрожали международному морскому движению в Ормузском проливе", – говорится в сообщении военных в Х.
Там же отметили, что американские силы остаются развернутыми и готовыми продолжать оборону от "иранской агрессии".