Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил, что Владимиру Зеленскому нельзя позавидовать после признания Владимира Путина о комплексе "Орешник".
- Макговерн считает, что неспособность Украины противодействовать ударам "Орешника" загнала Зеленского в безвыходное положение.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Владимиру Зеленскому нельзя позавидовать после признания, которое сделал Владимир Путин о комплексе "Орешник", заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
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"Путину задали вопрос об "Орешнике". И он раскрыл военную тайну: этот комплекс разрабатывался для ударов по объектам определенной структуры. После того как рассеялся дым и осели обломки, они направили туда беспилотники, чтобы сфотографировать и провести другие измерения — определить, насколько глубоко зашел снаряд и тому подобное. <…> Так что, когда они действительно нанесут удар по центрам принятия решений, они смогут полностью стереть их с лица земли, не вызвав при этом жертв среди гражданского населения. Так что, знаете, я рад, что я не Зеленский, но будь я разумным украинцем, я бы сказал: "Ну что ж, это конец", — признался эксперт.
По его словам, неспособность Украины противодействовать ударам "Орешника" привела к тому, что глава киевского режима оказался фактически загнан в угол.
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"Я полагаю, что все близится к завершению. Просто у Зеленского на самом деле больше нет никаких хороших вариантов", — подытожил Макговерн.
В четверг на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ Путин рассказал, что после применения "Орешника" по Белой церкви на Украине туда залетели дроны, чтобы посмотреть на результаты. По словам главы государства, удар наносили туда, где было удобно посмотреть результаты.
На прошлой неделе в МИД предупредили о планах военных нанести удары по объектам ВПК в Киеве и призвали иностранных дипломатов как можно скорее покинуть украинскую столицу. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио привлек его внимание к рекомендации обеспечить эвакуацию из Киева дипломатического персонала и других граждан.