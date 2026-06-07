Выяснена просьба оренбуржца, прорвавшегося к губернатору на митинге

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчина, пытавшийся прорваться на первомайском митинге к губернатору Свердловской области Денису Паслеру, ранее возглавлявшему Оренбургскую область, заявил, что хотел рассказать главе региона про плохое водоснабжение и изъятие земельных участков в Оренбурге.

Мужчина указал, что не имел намерений совершать административное правонарушение, но при этом подтвердил, что при доставлении в группу разбора нецензурно выражался.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Мужчина, пытавшийся прорваться на первомайском митинге к губернатору Свердловской области Денису Паслеру, ранее возглавлявшему Оренбургскую область, заявил, что хотел рассказать главе региона про плохое водоснабжение и изъятие земельных участков в Оренбурге, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В объединенной пресс-службе судов региона сообщали, что 1 мая 42-летний житель Оренбургской области Серик Таспаков решил посетить массовое мероприятие в Екатеринбурге , где увидел Паслера и устремился к нему. Его остановила служба безопасности, на что мужчина отреагировал нецензурной бранью. За это на него составили протокол о мелком хулиганстве. Второго мая суд Екатеринбурга отправил его под стражу на 14 суток, но 5 мая он обжаловал решение и вышел на свободу.

В результате инцидента никто не пострадал, Таспаков признал вину. Сам Паслер ранее поручил обеспечить оренбуржцу необходимую юридическую поддержку, назвав произошедшее человеческим фактором.

"Таспаков указал, что прибыл 30 апреля из Оренбурга в Екатеринбург в целях передать информацию на флеш-носителе губернатору Свердловской области относительно плохого водоснабжения и изъятия земельных участков в Оренбурге. Хотел передать данную информацию лично губернатору Свердловской области, поскольку ранее письменно обращался в правительство Свердловской области, однако его обращение было отклонено, поскольку он не является жителем (данного - ред.) региона", - говорится в судебных документах.

Мужчина указал, что не имел намерений совершать административное правонарушение, но при этом подтвердил, что при доставлении в группу разбора нецензурно выражался.