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Выяснена просьба оренбуржца, прорвавшегося к губернатору на митинге - РИА Новости, 07.06.2026
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02:53 07.06.2026 (обновлено: 04:57 07.06.2026)
Выяснена просьба оренбуржца, прорвавшегося к губернатору на митинге

Оренбуржец, прорвавшийся к Паслеру, хотел рассказать о плохом водоснабжении

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГород Оренбург
Город Оренбург - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина, пытавшийся прорваться на первомайском митинге к губернатору Свердловской области Денису Паслеру, ранее возглавлявшему Оренбургскую область, заявил, что хотел рассказать главе региона про плохое водоснабжение и изъятие земельных участков в Оренбурге.
  • Мужчина указал, что не имел намерений совершать административное правонарушение, но при этом подтвердил, что при доставлении в группу разбора нецензурно выражался.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Мужчина, пытавшийся прорваться на первомайском митинге к губернатору Свердловской области Денису Паслеру, ранее возглавлявшему Оренбургскую область, заявил, что хотел рассказать главе региона про плохое водоснабжение и изъятие земельных участков в Оренбурге, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В объединенной пресс-службе судов региона сообщали, что 1 мая 42-летний житель Оренбургской области Серик Таспаков решил посетить массовое мероприятие в Екатеринбурге, где увидел Паслера и устремился к нему. Его остановила служба безопасности, на что мужчина отреагировал нецензурной бранью. За это на него составили протокол о мелком хулиганстве. Второго мая суд Екатеринбурга отправил его под стражу на 14 суток, но 5 мая он обжаловал решение и вышел на свободу.
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В результате инцидента никто не пострадал, Таспаков признал вину. Сам Паслер ранее поручил обеспечить оренбуржцу необходимую юридическую поддержку, назвав произошедшее человеческим фактором.
"Таспаков указал, что прибыл 30 апреля из Оренбурга в Екатеринбург в целях передать информацию на флеш-носителе губернатору Свердловской области относительно плохого водоснабжения и изъятия земельных участков в Оренбурге. Хотел передать данную информацию лично губернатору Свердловской области, поскольку ранее письменно обращался в правительство Свердловской области, однако его обращение было отклонено, поскольку он не является жителем (данного - ред.) региона", - говорится в судебных документах.
Мужчина указал, что не имел намерений совершать административное правонарушение, но при этом подтвердил, что при доставлении в группу разбора нецензурно выражался.
Паслер официально вступил в должность губернатора Свердловской области в сентябре 2025 года, ранее он возглавлял Оренбургскую область.
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ПроисшествияСвердловская областьЕкатеринбургОренбургская областьДенис Паслер
 
 
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