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В Белгородской области при атаке ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 07.06.2026
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17:30 07.06.2026 (обновлено: 18:52 07.06.2026)
В Белгородской области при атаке ВСУ погибла женщина

В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ на машину погибла женщина

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки БПЛА
Фрагмент боеприпаса после атаки БПЛА - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки БПЛА. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль семейной пары погибла женщина.
  • Ее супруг получил ранения и был госпитализирован.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ погибла мирная жительница, сообщил оперштаб региона.
«
"В Белгородском округе в селе Ближнее FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений женщина скончалась на месте", — написали власти на платформе "Макс".
Ее муж получил множественные ранения предплечья и кисти, его госпитализируют в больницу № 2 Белгорода.
Кроме того, в селе Ясные Зори при атаке дрона пострадала кабина грузовика. Также повреждения зданий, транспорта, инфраструктуры зафиксированы в Грайворонском и Шебекинском округах.
ВСУ практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали ЧС федерального характера.
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