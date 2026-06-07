В Белгородской области при атаке ВСУ погибла женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль семейной пары погибла женщина.
- Ее супруг получил ранения и был госпитализирован.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ погибла мирная жительница, сообщил оперштаб региона.
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"В Белгородском округе в селе Ближнее FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений женщина скончалась на месте", — написали власти на платформе "Макс".
Ее муж получил множественные ранения предплечья и кисти, его госпитализируют в больницу № 2 Белгорода.
Кроме того, в селе Ясные Зори при атаке дрона пострадала кабина грузовика. Также повреждения зданий, транспорта, инфраструктуры зафиксированы в Грайворонском и Шебекинском округах.
ВСУ практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали ЧС федерального характера.
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22 июня 2022, 17:18