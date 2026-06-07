Лантратова помогла обеспечить лекарствами 310 жителей интерната в Якутии

Лантратова получила обращение от Владимира, фамилию которого она не приводит. Мужчина проживает в Республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов имени В.П. Решетникова в Якутске. Он рассказал омбудсмену, что в учреждении есть ряд недочетов, связанных с обеспечением лекарствами, медицинским сопровождением и пожарной безопасностью. Лантратова обратилась в прокуратуру республики Саха с просьбой провести проверку и принять меры.