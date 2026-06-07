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Лантратова помогла обеспечить лекарствами 310 жителей интерната в Якутии - РИА Новости, 07.06.2026
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09:45 07.06.2026
Лантратова помогла обеспечить лекарствами 310 жителей интерната в Якутии

Лантратова помогла с лекарствами 310 жителям дома-интерната в Якутии

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова помогла обеспечить лекарствами и социальными услугами 310 жителей дома-интерната в Якутии.
  • Прокуратура республики Саха провела проверку после обращения омбудсмена и внесла представление об устранении нарушений директору дома-интерната.
  • Все недочеты в обеспечении лекарствами, медицинским сопровождением и пожарной безопасностью были исправлены.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла обеспечить лекарствами и должными социальными услугами 310 жителей дома-интерната в Якутии.
Лантратова получила обращение от Владимира, фамилию которого она не приводит. Мужчина проживает в Республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов имени В.П. Решетникова в Якутске. Он рассказал омбудсмену, что в учреждении есть ряд недочетов, связанных с обеспечением лекарствами, медицинским сопровождением и пожарной безопасностью. Лантратова обратилась в прокуратуру республики Саха с просьбой провести проверку и принять меры.
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"После проверки прокуратура внесла директору дома-интерната представление об устранении нарушений. Возбудили административные дела, назначили штраф. В итоге все недочеты исправили. Восстановлены права всех 310 проживающих в интернате", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Она отметила, что проживающие обеспечены необходимыми социальными услугами, безопасностью, медицинским сопровождением и лекарствами.
"Благодарю прокуратуру за оперативную реакцию", - подчеркнула омбудсмен.
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