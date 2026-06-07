Полиция охарактеризовала ЧП в Огайо как перестрелку двух людей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция считает, что в Толедо в американском штате Огайо стрелявших было двое, и перестрелку они устроили друг с другом.
- Представитель полицейского управления отметил, что никто пока что не задержан.
НЬЮ-ЙОРК, 7 июн - РИА Новости. Полиция считает, что стрелявших в Толедо в американском штате Огайо было двое, и перестрелку они устроили друг с другом, сообщил замначальника полицейского управления Джозеф Хеффернан.
"Похоже, что стрелков было как минимум двое. Думаю, они, вероятно, стреляли друг в друга", – сказал он в ходе пресс-конференции.
При этом представитель полицейского управления отметил, что никто пока что не задержан.
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1 марта, 15:17