Полиция охарактеризовала ЧП в Огайо как перестрелку двух людей

Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция считает, что в Толедо в американском штате Огайо стрелявших было двое, и перестрелку они устроили друг с другом.

Представитель полицейского управления отметил, что никто пока что не задержан.

НЬЮ-ЙОРК, 7 июн - РИА Новости. Полиция считает, что стрелявших в Толедо в американском штате Огайо было двое, и перестрелку они устроили друг с другом, сообщил замначальника полицейского управления Джозеф Хеффернан.

"Похоже, что стрелков было как минимум двое. Думаю, они, вероятно, стреляли друг в друга", – сказал он в ходе пресс-конференции.

При этом представитель полицейского управления отметил, что никто пока что не задержан.