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Полиция охарактеризовала ЧП в Огайо как перестрелку двух людей - РИА Новости, 07.06.2026
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04:42 07.06.2026
Полиция охарактеризовала ЧП в Огайо как перестрелку двух людей

Полиция Огайо: стрелявших в Толедо было двое, и они устроили перестрелку

© РИА Новости / Наталья ПодоровскаяАмериканская полицейская машина
Американская полицейская машина - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Наталья Подоровская
Американская полицейская машина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция считает, что в Толедо в американском штате Огайо стрелявших было двое, и перестрелку они устроили друг с другом.
  • Представитель полицейского управления отметил, что никто пока что не задержан.
НЬЮ-ЙОРК, 7 июн - РИА Новости. Полиция считает, что стрелявших в Толедо в американском штате Огайо было двое, и перестрелку они устроили друг с другом, сообщил замначальника полицейского управления Джозеф Хеффернан.
"Похоже, что стрелков было как минимум двое. Думаю, они, вероятно, стреляли друг в друга", – сказал он в ходе пресс-конференции.
При этом представитель полицейского управления отметил, что никто пока что не задержан.
Ранее полиция сообщала о том, что при стрельбе рядом с фестивалем в городе пострадали 12 человек.
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