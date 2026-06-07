Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудник военкомата подвергся издевательствам со стороны сокамерников в СИЗО в Одессе.

Государственная уголовно-исполнительная служба Украины проводит служебную проверку по данному факту, руководство СИЗО отстранено от исполнения служебных обязанностей.

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Сотрудник военкомата, находясь в СИЗО в Одессе на Украине, подвергся издевательствам со стороны сокамерников, сообщило украинское издание " Сотрудник военкомата, находясь в СИЗО в Одессе на Украине, подвергся издевательствам со стороны сокамерников, сообщило украинское издание " Страна.ua ".

Издание опубликовало видео, на котором голос за кадром обращается к мужчине как "ТЦКшница" (так на Украине называют сотрудников военкоматов). Он обращается к нему как к собаке, командуя "апорт", "ко мне", "рядом", а также заставляет принести в зубах тапок.

"Видео унижения, как утверждается в описании, сотрудника ТЦК в Одесском СИЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".

В государственной уголовно-исполнительной службе Украины заявили, что по данному факту проводится служебная проверка. При этом ведомство не уточняют, кто именно подвергся издевательствам.

"Руководство СИЗО отстранено от исполнения служебных обязанностей на время проверки. Кроме того, в Одесский следственный изолятор направлена бригада из числа руководящего состава департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний для проверки возможного нарушения прав человека и объективного выяснения всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на странице в соцсети Facebook*.

"Страна" со ссылкой на источник в пенитенциарной системе пишет, что случаи унижения в отношении сотрудников военкоматов происходят постоянно из-за негативного к ним отношения со стороны других заключенных.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.