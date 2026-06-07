Рейтинг@Mail.ru
В Одессе сотрудник ТЦК подвергся издевательствам сокамерников в СИЗО - РИА Новости, 07.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:50 07.06.2026
В Одессе сотрудник ТЦК подвергся издевательствам сокамерников в СИЗО

В Одессе сотрудник военкомата подвергся издевательствам сокамерников в СИЗО

© РИА Новости / А. Нагибин | Перейти в медиабанкКолючая проволока
Колючая проволока - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / А. Нагибин
Перейти в медиабанк
Колючая проволока. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудник военкомата подвергся издевательствам со стороны сокамерников в СИЗО в Одессе.
  • Государственная уголовно-исполнительная служба Украины проводит служебную проверку по данному факту, руководство СИЗО отстранено от исполнения служебных обязанностей.
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Сотрудник военкомата, находясь в СИЗО в Одессе на Украине, подвергся издевательствам со стороны сокамерников, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Издание опубликовало видео, на котором голос за кадром обращается к мужчине как "ТЦКшница" (так на Украине называют сотрудников военкоматов). Он обращается к нему как к собаке, командуя "апорт", "ко мне", "рядом", а также заставляет принести в зубах тапок.
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Инструктор батальона "Шквал" призвал сменить форму сотрудников ТЦК
Вчера, 20:23
"Видео унижения, как утверждается в описании, сотрудника ТЦК в Одесском СИЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
В государственной уголовно-исполнительной службе Украины заявили, что по данному факту проводится служебная проверка. При этом ведомство не уточняют, кто именно подвергся издевательствам.
"Руководство СИЗО отстранено от исполнения служебных обязанностей на время проверки. Кроме того, в Одесский следственный изолятор направлена бригада из числа руководящего состава департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний для проверки возможного нарушения прав человека и объективного выяснения всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на странице в соцсети Facebook*.
"Страна" со ссылкой на источник в пенитенциарной системе пишет, что случаи унижения в отношении сотрудников военкоматов происходят постоянно из-за негативного к ним отношения со стороны других заключенных.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Форма украинских военных - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
На Украине сообщили о четырех случаях смерти мобилизованных в военкоматах
Вчера, 19:34
 
В миреУкраинаОдессаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала