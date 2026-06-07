В Одессе сотрудники военкомата похитили священника канонической УПЦ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники военкомата в Одессе похитили протодиакона Троицкого собора канонической УПЦ.
- Несмотря на наличие заболеваний, священнослужителя признали годным к службе в ВСУ.
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе похитили священника канонической Украинской православной церкви, сообщил Союз православных журналистов.
"В Одессе (сотрудники – ред.) ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) похитили протодиакона Троицкого собора… У него диагностирован ряд заболеваний, в частности, миопия и проблемы с позвоночником, подтвержденные медицинскими документами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза православных журналистов.
По информации союза, несмотря на заболевания, священнослужителя признали годным к службе в ВСУ.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.