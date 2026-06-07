ВСУ атаковали Белгородскую область более 90 раз за сутки

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"Ранены девять человек, в том числе ребенок. Двенадцатилетняя девочка госпитализирована в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. После телемедицинской консультации с федеральным медицинским центром было решено, что перевод в Москву не требуется", - подчеркнул врио губернатора.