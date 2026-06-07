ВСУ атаковали Белгородскую область более 90 раз за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За минувшие сутки ВСУ атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области 91 раз.
- В результате атак ранены девять мирных жителей, в том числе двенадцатилетняя девочка.
- Над Белгородской областью был сбит и подавлен 91 беспилотник.
БЕЛГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области более 90 раз, девять мирных жителей, в том числе один ребенок, ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
«
"За минувшие сутки ВСУ 91 раз атаковали территорию Белгородской области. Ударам подверглись Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа", - написал Шуваев в Telegram-канале.
Он добавил, что ВСУ 15 раз обстреливали артиллерией и реактивными системами залпового огня, также пять раз были сбросы взрывных устройств с БПЛА. По его данным, над регионом сбит и подавлен 91 беспилотник.
«
"Ранены девять человек, в том числе ребенок. Двенадцатилетняя девочка госпитализирована в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. После телемедицинской консультации с федеральным медицинским центром было решено, что перевод в Москву не требуется", - подчеркнул врио губернатора.
Кроме того, по информации оперштаба региона в Telegram-канале, в субботу в Валуйскую ЦРБ обратилась женщина, которая пострадала в результате атаки дрона на частный дом в селе Кукуевке 5 июня. У нее диагностировали акубаротравму, она продолжает лечение амбулаторно.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18