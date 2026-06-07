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ВСУ атаковали Белгородскую область более 90 раз за сутки - РИА Новости, 07.06.2026
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10:16 07.06.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область более 90 раз за сутки

Шувалов: ВСУ 91 раз за сутки атаковали Белгородскую область

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За минувшие сутки ВСУ атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области 91 раз.
  • В результате атак ранены девять мирных жителей, в том числе двенадцатилетняя девочка.
  • Над Белгородской областью был сбит и подавлен 91 беспилотник.
БЕЛГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области более 90 раз, девять мирных жителей, в том числе один ребенок, ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
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"За минувшие сутки ВСУ 91 раз атаковали территорию Белгородской области. Ударам подверглись Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа", - написал Шуваев в Telegram-канале.

Он добавил, что ВСУ 15 раз обстреливали артиллерией и реактивными системами залпового огня, также пять раз были сбросы взрывных устройств с БПЛА. По его данным, над регионом сбит и подавлен 91 беспилотник.
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"Ранены девять человек, в том числе ребенок. Двенадцатилетняя девочка госпитализирована в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. После телемедицинской консультации с федеральным медицинским центром было решено, что перевод в Москву не требуется", - подчеркнул врио губернатора.
Кроме того, по информации оперштаба региона в Telegram-канале, в субботу в Валуйскую ЦРБ обратилась женщина, которая пострадала в результате атаки дрона на частный дом в селе Кукуевке 5 июня. У нее диагностировали акубаротравму, она продолжает лечение амбулаторно.
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