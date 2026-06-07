Страны ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти в июле

"В рамках коллективной приверженности поддержанию стабильности нефтяного рынка семь стран-участниц решили скорректировать добычу на 188 тысяч баррелей в сутки в дополнение к добровольным корректировкам, объявленным в апреле 2023 года", — говорится в релизе.

России разрешили повысить объем производства в июле до 9,824 миллиона баррелей в сутки, Кувейту, Ираку и Оману — суммарно до 7,853 миллиона, Саудовской Аравии — до 10,353 миллиона, Казахстану — до 1,608 миллиона, а Алжиру — до 995 тысяч баррелей в сутки.