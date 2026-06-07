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Страны ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти в июле - РИА Новости, 07.06.2026
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15:55 07.06.2026 (обновлено: 17:51 07.06.2026)
Страны ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти в июле

Страны ОПЕК+ приняли решение увеличить предел нефтедобычи на 188 тыс. б/с с июля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семь стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти с июля.
  • России разрешили повысить объем производства до 9,824 миллиона баррелей в сутки.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман, входящие в ОПЕК+, решили увеличить добычу нефти с июля, следует из коммюнике организации по итогам сегодняшней встречи.
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"В рамках коллективной приверженности поддержанию стабильности нефтяного рынка семь стран-участниц решили скорректировать добычу на 188 тысяч баррелей в сутки в дополнение к добровольным корректировкам, объявленным в апреле 2023 года", — говорится в релизе.

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России разрешили повысить объем производства в июле до 9,824 миллиона баррелей в сутки, Кувейту, Ираку и Оману — суммарно до 7,853 миллиона, Саудовской Аравии — до 10,353 миллиона, Казахстану — до 1,608 миллиона, а Алжиру — до 995 тысяч баррелей в сутки.
Cтраны — участницы ОПЕК+ также подтвердили планы компенсировать объем перепроизводства с января 2024-го и продлить этот период до конца 2026-го. Они договорились отслеживать и оценивать ситуацию на рынке и на ее основе принимать решения. Следующая встреча пройдет 5 июля.
Семь стран организации имеют дополнительные добровольные ограничения, помимо общих квот, установленных в рамках соглашения. С апреля 2025-го они постепенно отказываются от них и ежемесячно обсуждают планы по добыче.
Из-за ситуации на Ближнем Востоке производство нефти странами региона снизилось, поэтому рост для них разрешен фактически "на бумаге".
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