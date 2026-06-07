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"Повод к войне". План по России на Балтике вызвал истерику на Западе - РИА Новости, 07.06.2026
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04:08 07.06.2026 (обновлено: 04:12 07.06.2026)
"Повод к войне". План по России на Балтике вызвал истерику на Западе

Steigan: попытка ограничить Россию в Балтийском море может привести к войне

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Mario CotoКорабли НАТО в Балтийском море во время учений BALTOPS
Корабли НАТО в Балтийском море во время учений BALTOPS - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Mario Coto
Корабли НАТО в Балтийском море во время учений BALTOPS. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Издание Steigan утверждает, что попытка закрыть для России выход из Балтийского моря может стать поводом к войне в северном регионе.
  • Конфликт может быстро расшириться на Баренцево, Норвежское моря и норвежское побережье.
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Попытка закрыть для России выход из Балтийского моря может стать шагом к масштабной войне, утверждает издание Steigan.
"Предложения закрыть выход из Балтийского моря для России вредны. <…> Если закрыть для России доступ к Балтийскому морю и выход из него, это может послужить поводом к войне <…> во всем северном регионе", — предупреждает издание.
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Особо подчеркивается, что конфликт может расширить свои границы в самые короткие сроки.
"Если Балтийское море станет зоной прямого противостояния между НАТО и Россией, Баренцево, Норвежское моря и норвежское побережье могут быстро стать частью одной и той же кризисной логики", — поясняется в статье.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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