"У нас три задачи". Зачем НАТО стягивает флот к Калининграду

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Давид Нармания. В Балтийском море стартовали учения Североатлантического альянса BALTOPS. Несмотря на заявленный "сокращенный формат", маневры довольно масштабные. Как и к чему готовится военный блок коллективного Запада — в материале РИА Новости.
Полвека подготовки к войне
Первые BALTOPS провели еще в 1971-м, сейчас уже 55-е.
На этот раз — до 20 июня: около 20 кораблей и порядка шести тысяч военнослужащих из 16 стран НАТО. В прошлом году было 40 кораблей, 25 самолетов и около девяти тысяч военных.
Но в альянсе подчеркивают: мера вынужденная, сокращение численности отражает оперативные реалии, а не ослабление. Военно-морские силы западных стран по-прежнему сосредоточены в других районах, включая Ормузский пролив на Ближнем Востоке и Арктику.
© Фото : U.S. Marine / Lance Cpl. Antonio GarciaБританские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (Baltops) в Паланге, Литва
© Фото : U.S. Marine / Lance Cpl. Antonio Garcia
Британские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (Baltops) в Паланге, Литва
Руководит маневрами Шестой флот ВМС США и Военно-морские ударные силы НАТО. К учениям, помимо американцев, привлекут моряков из Великобритании, Германии, Франции, Польши, Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Литвы, Латвии, Эстонии, Португалии и Турции.
"В этот период масштабные учения под руководством США с широким участием НАТО стали свидетельством нашей силы, — приводит Reuters слова немецкого контр-адмирала — Это свидетельство единства, и я говорю здесь обо всех союзниках".
К чему готовятся?
Как уточняет агентство, маневры начнутся в западной части Балтийского моря, потом переместятся на восток для отработки снабжения и защиты свободных морских путей вокруг шведского острова Готланд.
Неподалеку от Калининградской области отработают эвакуацию, разминирование, десантные операции, а также испытают подводных роботов.
В целом же учения мультидоменные — на море, суше, в воздухе, космосе и киберпространстве.
Против кого — особо и не скрывают.
© AP Photo / Mindaugas KulbisМорские пехотинцы США во время учений Baltops
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Морские пехотинцы США во время учений Baltops
“Baltops ставят перед нами три важнейшие задачи: сдерживание российских угроз в регионе Балтийского моря, повышение реальной готовности и оперативной совместимости, а также укрепление сплоченности альянса, — перечисляет заместитель командующего Объединенной оперативной группой "Брюнссум" генерал-лейтенант Джон Мид. — Baltops важны, потому что сдерживание — это не то, о чем можно просто говорить. Мы должны это демонстрировать".
И хотя высказывание генерала не блещет новизной — тем более для учений с полувековой историей, — за дежурным канцеляритом может скрываться куда более интересная подоплека. Например, как выяснил в ходе собственного расследования американский журналист Сеймур Херш, именно эти маневры в 2022-м использовались водолазами ВМС США и норвежскими специалистами как прикрытие для операции по подрыву “Северных потоков”.
По всему периметру
Baltops — отнюдь не единственные учения альянса у российских рубежей. Так. в марте в Норвегии и Финляндии провели Cold Response с участием 32 500 военнослужащих из 14 стран. Основная цель — приобретение опыта действий в условиях Крайнего Севера. Привлекали не только регулярные части — Финляндия подтянула срочников и резервистов. Среди прочего уделили внимание и взаимодействию с гражданскими структурами.
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Elias PimentelКонвертоплан ВВС США MV-22B Osprey во время учений Cold Response в Норвегии
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Elias Pimentel
Конвертоплан ВВС США MV-22B Osprey во время учений Cold Response в Норвегии
Тогда же — Kevadtorm (“Весенний шторм”) в Эстонии. Двенадцать тысяч солдат и офицеров из США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Польши, Финляндии, Швеции, Дании, Испании, Литвы, Латвии, Португалии, Румынии, Чехии. Что особенно важно — туда пригласили и боевиков ВСУ. Все это происходило на юго-востоке Эстонии и северо-востоке Латвии — прямо у границы.
А в Финляндии в 70 километрах от российских территорий натаскивали 4,5 тысячи военнослужащих в рамках второго этапа сухопутных учений Saber Strike 26.
Часовые
Учениями дело не ограничивается. Созданы три программы для "систематизации работы по укреплению НАТО" и подготовки к войне с Россией.
Первая в этом роде — миссия Baltic Sentry (“Балтийский часовой”), запущенная в январе 2025-го, чтобы постоянно мониторить воздушное и морское пространство в регионе, включая подводные коммуникации.
Уже в сентябре добавился Eastern Sentry (“Восточный часовой”) — для воздушного контроля над границами восточного фланга НАТО с Россией и Белоруссией.
Третья — Arctic Sentry (“Арктическийй часовой”), запущенная в марте. Ее цель наиболее амбициозна — сдерживание России и Китая в Арктике.
С каждым годом активность НАТО у российских границ усиливается. Увеличивается число задействованных в маневрах военнослужащих и техники. Понемногу привлекают к этому и гражданские структуры. К войне с Россией Запад готовится всерьез.
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