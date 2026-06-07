"У нас три задачи". Зачем НАТО стягивает флот к Калининграду

Корабли НАТО в Балтийском море во время учений BALTOPS

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Давид Нармания. В Балтийском море стартовали учения Североатлантического альянса BALTOPS. Несмотря на заявленный "сокращенный формат", маневры довольно масштабные. Как и к чему готовится военный блок коллективного Запада — в материале РИА Новости.

Полвека подготовки к войне

Первые BALTOPS провели еще в 1971-м, сейчас уже 55-е.

На этот раз — до 20 июня: около 20 кораблей и порядка шести тысяч военнослужащих из 16 стран НАТО . В прошлом году было 40 кораблей, 25 самолетов и около девяти тысяч военных.

Арктику. Но в альянсе подчеркивают: мера вынужденная, сокращение численности отражает оперативные реалии, а не ослабление. Военно-морские силы западных стран по-прежнему сосредоточены в других районах, включая Ормузский пролив на Ближнем Востоке

© Фото : U.S. Marine / Lance Cpl. Antonio Garcia Британские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (Baltops) в Паланге, Литва © Фото : U.S. Marine / Lance Cpl. Antonio Garcia Британские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (Baltops) в Паланге, Литва

Германии, Франции, Польши, Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Литвы, Латвии, Эстонии, Португалии и Турции. Руководит маневрами Шестой флот ВМС США и Военно-морские ударные силы НАТО. К учениям, помимо американцев, привлекут моряков из Великобритании

"В этот период масштабные учения под руководством США с широким участием НАТО стали свидетельством нашей силы, — приводит Reuters слова немецкого контр-адмирала — Это свидетельство единства, и я говорю здесь обо всех союзниках".

К чему готовятся?

Как уточняет агентство, маневры начнутся в западной части Балтийского моря , потом переместятся на восток для отработки снабжения и защиты свободных морских путей вокруг шведского острова Готланд.

Неподалеку от Калининградской области отработают эвакуацию, разминирование, десантные операции, а также испытают подводных роботов.

В целом же учения мультидоменные — на море, суше, в воздухе, космосе и киберпространстве.

Против кого — особо и не скрывают.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Морские пехотинцы США во время учений Baltops © AP Photo / Mindaugas Kulbis Морские пехотинцы США во время учений Baltops

“Baltops ставят перед нами три важнейшие задачи: сдерживание российских угроз в регионе Балтийского моря, повышение реальной готовности и оперативной совместимости, а также укрепление сплоченности альянса, — перечисляет заместитель командующего Объединенной оперативной группой "Брюнссум" генерал-лейтенант Джон Мид. — Baltops важны, потому что сдерживание — это не то, о чем можно просто говорить. Мы должны это демонстрировать".

И хотя высказывание генерала не блещет новизной — тем более для учений с полувековой историей, — за дежурным канцеляритом может скрываться куда более интересная подоплека. Например, как выяснил в ходе собственного расследования американский журналист Сеймур Херш , именно эти маневры в 2022-м использовались водолазами ВМС США и норвежскими специалистами как прикрытие для операции по подрыву “Северных потоков”.

По всему периметру

Baltops — отнюдь не единственные учения альянса у российских рубежей. Так. в марте в Норвегии и Финляндии провели Cold Response с участием 32 500 военнослужащих из 14 стран. Основная цель — приобретение опыта действий в условиях Крайнего Севера. Привлекали не только регулярные части — Финляндия подтянула срочников и резервистов. Среди прочего уделили внимание и взаимодействию с гражданскими структурами.

В мае на Черном море — Opex 26. Порядка тысячи военнослужащих и 50 единиц техники из Болгарии Канады , Португалии, США, Турции. Отрабатывали тактику применения беспилотных и безэкипажных систем в современной морской войне.

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Elias Pimentel Конвертоплан ВВС США MV-22B Osprey во время учений Cold Response в Норвегии © Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Elias Pimentel Конвертоплан ВВС США MV-22B Osprey во время учений Cold Response в Норвегии

Тогда же — Kevadtorm (“Весенний шторм”) в Эстонии. Двенадцать тысяч солдат и офицеров из США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Польши, Финляндии, Швеции, Дании, Испании , Литвы, Латвии, Португалии, Румынии Чехии . Что особенно важно — туда пригласили и боевиков ВСУ . Все это происходило на юго-востоке Эстонии и северо-востоке Латвии — прямо у границы.

А в Финляндии в 70 километрах от российских территорий натаскивали 4,5 тысячи военнослужащих в рамках второго этапа сухопутных учений Saber Strike 26.

Часовые

Учениями дело не ограничивается. Созданы три программы для "систематизации работы по укреплению НАТО" и подготовки к войне с Россией

Первая в этом роде — миссия Baltic Sentry (“Балтийский часовой”), запущенная в январе 2025-го, чтобы постоянно мониторить воздушное и морское пространство в регионе, включая подводные коммуникации.

Уже в сентябре добавился Eastern Sentry (“Восточный часовой”) — для воздушного контроля над границами восточного фланга НАТО с Россией и Белоруссией

Третья — Arctic Sentry (“Арктическийй часовой”), запущенная в марте. Ее цель наиболее амбициозна — сдерживание России и Китая в Арктике.