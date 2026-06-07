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В Подмосковье двое подростков на питбайке пострадали в ДТП с автомобилем - РИА Новости, 07.06.2026
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20:29 07.06.2026 (обновлено: 20:36 07.06.2026)
В Подмосковье двое подростков на питбайке пострадали в ДТП с автомобилем

МВД: двое подростков на питбайке пострадали в ДТП с автомобилем в Подмосковье

© Фото : Подмосковная полиция/MAXДТП с авто в Подмосковье
ДТП с авто в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : Подмосковная полиция/MAX
ДТП с авто в Подмосковье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Свердловский в Подмосковье произошло ДТП с участием автомобиля и питбайка, на котором были двое подростков.
  • Подростки получили телесные повреждения и были госпитализированы.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Двое подростков на питбайке пострадали в ДТП с авто в Подмосковье, они госпитализированы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.
По данным ведомства, в воскресенье примерно в 17.20 мск в поселке Свердловский 41-летняя женщина за рулем автомобиля столкнулась с питбайком, на котором были двое несовершеннолетних.
"В результате ДТП несовершеннолетний водитель и пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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