В Подмосковье двое подростков на питбайке пострадали в ДТП с автомобилем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Свердловский в Подмосковье произошло ДТП с участием автомобиля и питбайка, на котором были двое подростков.
- Подростки получили телесные повреждения и были госпитализированы.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Двое подростков на питбайке пострадали в ДТП с авто в Подмосковье, они госпитализированы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.
По данным ведомства, в воскресенье примерно в 17.20 мск в поселке Свердловский 41-летняя женщина за рулем автомобиля столкнулась с питбайком, на котором были двое несовершеннолетних.
"В результате ДТП несовершеннолетний водитель и пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.