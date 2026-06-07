В Подмосковье двое подростков на питбайке пострадали в ДТП с автомобилем

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Двое подростков на питбайке пострадали в ДТП с авто в Подмосковье, они госпитализированы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

По данным ведомства, в воскресенье примерно в 17.20 мск в поселке Свердловский 41-летняя женщина за рулем автомобиля столкнулась с питбайком, на котором были двое несовершеннолетних.