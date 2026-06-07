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В Татарстане мужчину задержали после видео с избиением девушки - РИА Новости, 07.06.2026
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15:26 07.06.2026 (обновлено: 17:28 07.06.2026)
В Татарстане мужчину задержали после видео с избиением девушки

МВД: мужчина задержан после видео с избиением девушки в Татарстане

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияЖитель Заинска жестоко избил женщину
Житель Заинска жестоко избил женщину - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Житель Заинска жестоко избил женщину
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Заинске полицейские задержали мужчину после публикации видео с избиением девушки.
  • Потерпевшая находится в больнице, по данным Telegram-каналов, она сожительница задержанного.
КАЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости. Полицейские задержали в Заинске мужчину после видео с избиением девушки, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану.
Ранее в соцсетях и Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором мужчина за одежду выволакивает из подъезда девушку и бросает ее на асфальт между скамейкой и мусоркой. Он неоднократно бьет не подающую признаков жизни девушку ногами по лицу и туловищу, требуя ответить, к кому она убежала, и заявляя: "Моя женщина - убью". По данным Telegram-каналов, все произошло в Заинске, потерпевшая - сожительница мужчины, в настоящее время она в больнице.
"Мужчина задержан, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
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