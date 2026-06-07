В Татарстане мужчину задержали после видео с избиением девушки

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором мужчина за одежду выволакивает из подъезда девушку и бросает ее на асфальт между скамейкой и мусоркой. Он неоднократно бьет не подающую признаков жизни девушку ногами по лицу и туловищу, требуя ответить, к кому она убежала, и заявляя: "Моя женщина - убью". По данным Telegram-каналов, все произошло в Заинске, потерпевшая - сожительница мужчины, в настоящее время она в больнице.