На Крымском мосту приостановили движение транспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено, сообщил оперативный информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, говорится в сообщении.