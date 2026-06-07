На Крымском мосту приостановили движение транспорта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановили.
- Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено, сообщил оперативный информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
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"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении канале инфоцентра на платформе "Макс".
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, говорится в сообщении.
Инфоцентр опубликовал памятку проезда по Крымскому мосту
3 июля 2024, 17:35